GTA: The Trilogy – The Definitive Edition oficjalnie! Nadciągają remastery kultowych gier

Otrzymaliśmy pierwszą zapowiedź.





Doczekaliśmy się zapowiedzi remasterów GTA

Rockstar Games oficjalnie zapowiedział zestaw gier Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. W jego skład wchodzić będą remastery GTA III, GTA: Vice City oraz GTA: San Andreas – wszystkie produkcje otrzymają odświeżoną grafikę i szereg innych ulepszeń. Data premiery nie jest jeszcze znana.Przez kilka ostatnich miesięcy fani GTA żyli plotkami dotyczącymi remasterów kultowych odsłon serii. Mimo że ich powstawanie było niemalże pewne, to wciąż oczekiwano na oficjalne ogłoszenie ze strony deweloperów. Cóż – w końcu się doczekano. Do sieci trafiła zapowiedź projektu oraz niemówiący wiele teaser. Czego więc możemy oczekiwać?Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition to nic innego jak. Rockstar Games nie wspomina jedynie, że doczekają się one „graficznych usprawnień i nowoczesnych ulepszeń rozgrywki”. Wszystko to przy zachowaniu klasycznego wyglądu i wrażeń płynących z zabawy.W najbliższych tygodniach udostępnione mają zostać kolejne informacje na temat gier., co może oznaczać równie dobrze końcówkę tego roku, jak i pierwszą połowę przyszłego. Udostępniono jedynie przybliżony termin debiutu wersji tytułów na Androida oraz iOS – zremasterowany zestaw trafi na mobilne urządzenia w pierwszej połowie 2022 roku.