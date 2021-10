Zbuduj swój wymarzony komputer za darmo. PC Building Simulator na Epic Games Store

W grze zobaczymy realistycznie odwzorowany (choć uproszczony) UEFI czy autentyczne programy do diagnostyki i benchmarki / Foto: Epic Games Store

Jak odebrać bezpłatnie PC Building Simulator na Epic Games Store?

Co ważne, nie mamy tu morza nieistniejących komponentów, a prawdziwe części takich firm i marek jak chociażby Intel, AMD, ASUS, Gigabyte, MSI, HyperX, Corsair, ASRock, be quiet i wielu innych. Poza głównym trybem zabawy możemy też wejść w wolną grę i bez żadnych ograniczeń budżetu stworzyć swój wymarzony komputer ze wszystkich części dostępnych w PC Building Simulator. Wraz z premierą nowych generacji, gra jest aktualizowana o nowe części. Sam na co dzień dość często naprawiam lub składam komputery, ale i tak PC Building Simulator wciągnął mnie do reszty na dłuższy czas jeszcze w okresie zaraz po premierze w 2019 roku.Tradycyjnie na Epic Games Store dodajemy gry z poziomu działu sklepu w launcherzelub udając się na główną stronę platformy i po zalogowaniu się na nasze konto szukając nieco niżej działu z bezpłatnymi grami. Czas na dopisanie PC Building Simulator do waszego profilu Epic Games macie. Po tym momencie promocja zmieni się i Epic Games będzie rozdawać dwie pozycje - Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse oraz specjalny pakiet Epica do darmowej gry Paladins.Źródło i foto: Epic Games Store / własne