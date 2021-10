Październik w Game Pass. Przygotuj się na apokalipsę Zombie

Destiny 2: Beyond Light (12 października – PC)

W usłudze Game Pass cyklicznie pojawiają się nowe tytuły, a właśnie dowiedzieliśmy się w co będziemy mieli okazję pograć w najbliższych tygodniach.Od 5 października w Game Passie dostępna jest graw każdym z wariantów (konsola, chmura, PC). Produkcja pozwala obrać dowodzenie nad ścierającymi się ze sobą armiami kolorowych ludzików – i to dosłownie (!). Symulator jest przyjemny, ale jednocześnie wymagający ustalenia strategii i odpowiednich jednostek do walki. Do wyboru jest tryb single player, jak i zabawa z przyjaciółmi w rozgrywkach online.7 października pojawi się gra– przygodówka, w której bogaty w szczegóły krajobraz zbudowany jest z setek renesansowych obrazów. Dziwaczna obsada postaci, zagadki i intrygujące scenariusze z przewijającymi się pracami Monty Pythona – to wszystko pozwoli odświeżyć wiedzę na temat epoki odrodzenia. Produkcja udowadnia, że nauka i zabawa mogą iść w parze.Tego samego dnia będzie można stwierdzić, że Halloween przyszło 24 dni wcześniej. A to za sprawą gry(konsola, chmura, PC). Horror psychologiczny z perspektywy pierwszej osoby wprowadzi graczy w klimat nadchodzącego święta duchów.12 października zadebiutuje(konsola, chmura, PC). Pierwszoosobowa, kooperacyjna strzelanka od twórców Left 4 Dead.Kolejną premierową grą dostępną od razu w Game Passie będzie, która zadebiutuje 14 października. Umiejętności obrony oraz ataku będą niezbędne, by kolonizować planetę Galatea i bronić swojej bazy przed nacierającymi istotami. Argumentem do wypróbowania tego Action-RPG z elementami tower-defense jest fakt, że za produkcją stoi polskie studio Exor Studios, o którym można było usłyszeć w kontekście gry X-Morph: Defense.Warto dodać, że w miniony wtorek premierę miał Windows 11 . To szczególnie ważna informacja dla subskrybentów Game Passa na PC. Od teraz komputer obsługujący HDR, automatycznie uaktualni ponad 1000 gier DirectX 11 i DirectX 12 do wysokiego zakresu dynamicznego dzięki opcji Auto HDR. W efekcie renderowanych będzie znacznie szerszy zakres kolorów i jasności w każdej z gier.