Kultowe Tom Clancy’s Ghost Recon za darmo. Ubisoft świętuje 20-lecie serii

Warto odebrać.

Ubisoft udostępniło zupełnie za darmo Tom Clancy’s Ghost Recon, czyli pierwszą odsłonę popularnej serii gier taktycznych. Wszystko to z okazji 20-lecia cyklu. Przy okazji zapowiedziano osadzoną w uniwersum produkcję z gatunku battle royale – ta została powitana przez fanów skrajnie negatywnymi oceniani.Nie da się ukryć, że seria gier sygnowana nazwiskiem Tom Clancy jest niezwykle popularna. Niestety Ubisoft niekoniecznie słucha fanów i z roku na rok tworzy projekty coraz bardziej nieprzypadające im do gustu. Mimo wszystko warto zainteresować się najnowszą ofertą – zwłaszcza jeśli nie mieliście do czynienia z początkowymi odsłonami cyklu.Do 11 października odebrać można grę. W tym celu należy udać się na dedykowaną stronę , zalogować się do konta Ubisoft i przypisać produkcję do biblioteki. Nic bardziej prostszego.Opis fabularny tytułu brzmi z kolei następująco: Europa Wschodnia, 2008 rok. Wojna wybuchła na granicach Rosji i los świata wisi na włosku. Właśnie wtedy nadeszło wezwanie dla Duchów: elitarnej garstki specjalnie wyszkolonych żołnierzy Zielonych Beretów, uzbrojonych w najnowszą technologię i wyszkolonych w posługiwaniu się najbardziej śmiercionośną bronią.







Źródło i foto: Ubisoft

To jednak nie wszystko, co przygotował wydawca. Również do 11 października przypisać do konta można. Tutaj jednak platform do wyboru jest kilka – Ubisoft Connect, Epic Games Store, Google Stadia, PlayStation 5 oraz Xbox One. Wystarczy udać sięi postępować zgodnie z instrukcją.Opis fabularny dodatku: Ścigana przez zhańbionych dawnych członków sił specjalnych, którzy stworzyli własną armię, twoja drużyna będzie musiała walczyć ciężej niż kiedykolwiek, aby ukończyć tę misję. Walcz z nowym, potężnym wrogiem, naucz się nowych umiejętności i odblokuj wyjątkową broń, aby ukończyć misję.Czasu na odebranie produkcji jest niewiele, więc należy się pospieszyć. Dodatkowo– zapowiedzianej właśnie darmowej produkcji battle royale. Liczba negatywnych ocen mówi chyba wszystko o tym, co myślą o tego typu grze fani.