Kolejne wycieki na temat remasterów GTA. Tym razem wprost od Rockstara

Wszystko zaczyna nabierać kształtów.

Odświeżone wersje GTA tuż za rogiem

W sieci pojawił się szereg nowych informacji na temat GTA: The Trilogy The Definitive Edition. Tym razem mamy do czynienia z wyciekiem m.in. grafik prezentujących konkretne osiągnięcia czy widoku ikon gier na pulpicie. Dodatkowo pojawiły się zrzuty ekranu stron produktów w Rockstar Social Club. Krótko mówiąc – dzieje się.Nie tak dawno informowaliśmy Was o coraz głośniej wybrzmiewających doniesieniach na temat listopadowej premiery GTA: The Trilogy The Definitive Edition . Rockstar Games wciąż nie potwierdziło tego projektu, lecz najnowsze plotki nie pozostawiają złudzeń, że od oficjalnej zapowiedzi dzieli wszystkich tak naprawdę maksymalnie tydzień/dwa.Wczoraj gracze odszukali wzmianki o odświeżonych produkcjach w Rockstar Games Launcher zawierających oznaczenie „Unreal” wskazujące na możliwość zaimplementowania zupełnie nowego silnika graficznego w kultowych odsłonach serii GTA. Teraz doczekaliśmy się czegoś nieco bardziej namacalnego.Przede wszystkim. Co by nie mówić, prezentują się one naprawdę świetnie – widać że Rockstar nie poszedł po najmniejszej linii oporu jeśli chodzi o ten aspekt.