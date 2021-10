Apple podobno zarabia na gamingu więcej niż Nintendo, Sony i Microsoft razem wzięci

Interesujący raport.

Apple to gigant w branży gamingowej

Źródło: Sensor Tower (via WSJ)

Na łamach The Wall Street Journal pojawił się intrygujący tekst na temat najnowszych danych, które wyciekły podczas procesu sądowego pomiędzy Apple a Epic Games. Wynika z nich, że gigant z Cupertino zarabia na grach wideo więcej niż Nintendo, Sony, Microsoft oraz Activision razem wzięci. Taka informacja robi wrażenie.Wojna pomiędzy Apple a Epic Games jest o tyle ciekawa, że dostarcza mnóstwo dotąd ukrytych danych . Dotyczą one głównie sfery finansowej, czyli tak naprawdę tego, co interesuje najwięcej osób. Teraz mamy do czynienia z naprawdę fascynującym wyciekiem. Jak informuje The Wall Street Journal, Apple stał się w ostatnich latach naprawdę potężnym graczem jeśli chodzi o gaming.Podobno w 2019 roku. Jest ton w tym samym okresie. Gigant z Cupertino uważa jednak, że udostępnione liczby zostały trochę zawyżone, ponieważ nieprawidłowo obliczono marże operacyjne.Ten wynik ma więc nie uwzględniać poniesionych kosztów związanych z m.in. App Store. Warto mieć przy okazji na uwadze, że cyfrowy sklep Apple zdaje się być powoli przejmowany przez gry wideo.Apple oczywiście nie tworzy hitów pokroju Fortnite’a czy PUBG, ale pobiera od deweloperów ogromne prowizje, o które zresztą toczy się spór pomiędzy Epic Games. Mimo to gigant staje się powoli potężną siłą jeśli chodzi o branżę gamingową i raczej nie zanosi się na to, by ten stan rzeczy miał się niedługo zmienić.Źródło: The Wall Street Journal / Foto. pixabay.com (@Chanzj)