PlayStation 5 z funkcją przetestowania gier przed ich zakupem

Sony wprowadza wersje trial gier na PS5

Źródło: Eurogamer

PlayStation 5 niedługo wzbogaci się o świetną nowość. Mowa tu o możliwości sprawdzenia konkretnych tytułów jeszcze przed ich zakupem. Na razie testy funkcji prowadzone są wyłącznie na terenie Wielkiej Brytanii i obejmują swoim zasięgiem dwie gry – Death Stranding Director’s Cut oraz Sackboy: A Big Adventure.Jeśli gaming towarzyszy Wam nie od dziś, to. Różnią się one od demonstracyjnych zazwyczaj tym, że oferują dostęp do praktycznie pełnej produkcji, lecz jedynym czynnikiem ograniczającym użytkownika jest narzucony z góry limit czasu. W pewnym sensie to więc od gracza zależy, ile uda mu się przejść.Wygląda na to, że Sony postanowiło powrócić pamięcią do zamierzchłych czasów. Posiadacze konsol PlayStation 5 mieszkający w Wielkiej Brytanii dostrzegli u siebie funkcję „Game Trials”. Pozwala ona na. Testy nowości potrwają do 28 października i oferują możliwość pobrania oraz zagrania w Death Stranding Director’s Cut (przez 6 godzin) oraz Sackboy: A Big Adventure (przez 5 godzin).Co więcej, jeśli użytkownik zdecyduje się na późniejszy zakup powyższych tytułów, to dokonany. Nie ma więc mowy o potrzebie rozpoczynania kampanii po raz kolejny czy starania się o konkretne osiągnięcia. To oczywiście na plus. Jak to jednak w życiu bywa – wszystko ma dwie strony medalu.Nie jest to do końca zrozumiały krok, ale system nie nalicza czasu gry od momentu pierwszego uruchomienia gry.Dla osób z bardzo szybkim połączeniem nie będzie to oczywiście żaden kłopot, lecz graczom z wolniejszym Internetem taki zabieg praktycznie uniemożliwia skorzystanie z funkcjonalności. Nie jest to żaden błąd – Sony informuje o tym poprzez specjalny komunikat.Cóż, społeczność graczy jest jednak kreatywna i zawsze znajdzie. Na Reddicie już pojawił się poradnik dotyczący „oszukania” systemu. Jak się okazuje, wystarczy zalogować się na inne konto niż te główne (musi być koniecznie ustawiony ten sam region), pobrać na nie grę, a po udanej instalacji się z niego wylogować. Taki zabieg sprawi, że tytuł będzie już na dysku i ponowne kliknięcie „Pobierz” sprawi wyłącznie sprawdzenie lokalnych plików i zaoszczędzi cenny czas. Tadam!Trudno określić kiedy (i w ogóle czy) Sony zdecyduje się na rozszerzenie testów wyżej opisanej funkcjonalności na inne rynki. Miejmy nadzieję, że stanie się to w niedalekiej przyszłości, bo tego typu wersje trial gier bezdyskusyjnie są lepszym rozwiązaniem niż często ubogie oferty demonstracyjne.