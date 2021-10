PlayStation 5 dostało pierwszą grę w natywnym 8K. Konsola jednak nie obsługuje 8K

8K bez 8K.



The Touryst to gra przygodowa, która swoją premierę miała jeszcze w 2019 roku. Dopiero teraz trafia jednak na konsole PlayStation 4 oraz PlayStation 5. W tym drugim przypadku produkcja jest renderowana w natywnej rozdzielczości 8K. Problem jest jednak taki, że sprzęt Sony nie jest w stanie tego 8K obsłużyć.



The Touryst w 8K debiutuje na PS5

Rozdzielczość 8K to obecnie technologia, z której przeciętni konsumenci po prostu nie mają jak skorzystać. Przyciąga ona jednak uwagę, co motywuje część twórców do renderowania swoich produktów w takiej właśnie rozdzielczości. Mowa chociażby o tytułowym przypadku The Touryst. O co dokładnie chodzi?



Debiut tej produkcji nastąpił w 2019 roku na konsolę Nintendo Switch. Rok później pojawiła się wersja na PC oraz konsole Xbox. Dopiero teraz deweloperzy zdecydowali się na port na PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Wersja na urządzenie nowej generacji renderowana jest w rozdzielczości 7680x4320 pikseli. Jest to więc pierwszy konsolowy tytuł działający w 8K i 60 FPS-ach.



Wszystko super, ale PlayStation 5 obecnie nie wspiera 8K przez złącze HDMI 2.1. Deweloperzy niejako oszukali technologię – kluczem okazało się wdrożenie antyaliasingu opartego o supersampling. Jeśli więc dysponujecie ekranem 4K i zdecydujecie się na zakup The Touryst, to każdy piksel zostanie automatycznie zmniejszony, co rzecz jasna zapewni lepszą jakość.