Odświeżona trylogia GTA coraz bliżej. Premiera jeszcze w 2021 roku

Remaster gier z serii GTA być może już w przyszłym miesiącu

Grant Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition has been rated in Koreahttps://t.co/XL9AAhOC0E pic.twitter.com/af4rk2EfoP — Nibel (@Nibellion) September 30, 2021

GTA: The Trilogy The Definitive Edition ma zadebiutować już w listopadzie 2021 roku. Takie informacje przekazał serwis Kotaku niedługo po tym, jak azjatycki odpowiednik PEGI ocenił kolekcję gier na tamtejszym rynku. Oficjalne ogłoszenie projektu jest więc tylko kwestią czasu.Od kilku miesięcy głośno mówi się o odświeżonych wersjach gier GTA III, GTA: Vice City oraz GTA: San Andreas. Take-Two oraz Rockstar Games co prawda jeszcze ich nie zapowiedzieli, ale ostatnie doniesienia pozwalają na śmiałe stwierdzenie, że już niedługo na pewno doczekamy się debiutu tychże produkcji. Skąd taki wniosek?Przede wszystkim na oficjalnej stronie GRAC (azjatycki odpowiednik europejskiego PEGI) pojawiła się, czego za pomyłkę uznać raczej nie można. Teraz z kolejnymi informacjami przychodzi Kotaku, którego redakcja tak naprawdę rozpoczęła budowanie nadziei jeśli chodzi o remaster kultowych gier.Dziennikarze otrzymali informację „z pewnych źródeł”, że premiera GTA: The Trilogy The Deifinitive Edition odbędzie się jeszcze w listopadzie 2021 roku . Początkowo w tym terminie swój debiut miała mieć wersja GTA V na konsole nowej generacji, lecz prace nad nią nieco się przedłużyły. Dzięki temu powstało swego rodzaju okienko wydawnicze, w które umieszczone zostaną trzy inne odświeżone produkty.Jeśli te doniesienia się potwierdzą, toprzedsięwzięcia. Na razie bowiem nie wiadomo czym tak naprawdę będzie GTA: The Trilogy The Definitive Edition. Plotki plotkami, ale trudno na ten moment oceniać czy otrzymamy prosty remaster czy też projekt na np. silniku Unreal Engine. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość.Źródło: Kotaku