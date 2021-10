Odbierz gratis Xbox Game Pass na PC lub Ultimate. Świetna promocja z energetykami

Niedawno miałem chęć napisać o promocji sieci sklepów Żabka z serkami Danio i kodami na doładowanie portfela Steam, które było można wydać na gry, dodatki czy przedmioty kolekcjonerskie na platformie Valve. Oferta była tak dobra, że mimo sporej liczby dni do pierwotnego zakończenia, nie działała już pierwszego dnia od rozpoczęcia z racji ograniczonej liczby kuponów. Więc tym razem rozsądnie byłoby się spieszyć.Kupując napoje energetyczne Monster w sieci sklepów Żabka możecie zaopatrzyć się gratis w kod na darmowy miesiąc abonamentu Xbox Game Pass PC (dla nowych jak i obecnych użytkowników). W jego skład wchodzi masa gier, które można do woli instalować i uruchamiać na komputerze, o ile zrobimy to przez sklep Microsoft i mamy Windowsa logowanego użytkownikiem online, a nie lokalnym.

Skrócony opis promocji w aplikacji Zappka / Foto: własne

W puli 50 tysięcy Żabkowo-Monsterowych kodów na Xbox Game Pass PC

Zobacz również:

Wystarczy kupić 4 dowolne puszki Monster Energy 0,5 L i podczas zakupu (zdaje się, że nie trzeba zaopatrywać się we wszystkie 4 na raz, ale czas goni) zeskanować aplikację lojalnościową Żabki. Po nabyciu ostatniej puszki lub od razu wszystkich sztuk, w programie powinniśmy otrzymać unikalny kod, który później należy wprowadzić w Xbox Game Pass Microsoftu. Co ważne, jak sprawdził portal lowcygier, jeśli korzystacie już z Xbox Game Pass w wersji Ultimate, to zamiast standardowej nagrody otrzymacie darmowe przedłużenie Xbox Game Pass Ultimate o 20 dni.Promocja kończy się we wtorek 12 października 2021 roku lub po wyczerpaniu zapasu kodów. W puli jest 50 tysięcy sztuk, więc teoretycznie dużo, ale jeśli akcja będzie cieszyła się dużym powodzeniem, zasób może błyskawicznie się wyczerpać. Choć jak na razie promocja wciąż trwa, a wspominana na początku inna gamingowa akcja Żabki o wiele szybciej została wyzerowana przez kupujących.Źródło i foto: własne / Żabka / lowcygier