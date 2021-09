PlayStation Plus - poznaliśmy szczegóły październikowej oferty

Mogłoby być lepiej.

PS Plus na październik nie zachwyca

Źródło: Sony

Mortal Kombat X (PS4 i PS5)

PGA Tour 2K21 (PS4 i PS5)

Hell Let Loose (PS5)

Sony przedstawiło szczegóły październikowej oferty PlayStation Plus. Subskrybenci usługi od 5 października odebrać będą mogli „bezpłatnie” trzy gry – Mortal Kombat X, PGA Tour 2K21 oraz Hell Let Loose. Ostatnia propozycja przeznaczona jest wyłącznie dla posiadaczy konsoli PlayStation 5.Cykliczna oferta PlayStation Plus niekiedy wywołuje uśmiech na twarzach graczy, a niekiedy grymas zmieszania. Przedstawiona właśnie październikowa promocja zalicza się raczej do tego drugiego grona – szczególnie jeśli nie masz w swojej kolekcji najnowszego sprzętu od japońskiego producenta.Jak już wspomniałem wyżej,. Poniżej znajdzie krótki opis każdej z produkcji.- Dziesiąta odsłona jednej z najpopularniejszych serii bijatyk na świecie. W grze studia NetherRealm, każdy będzie mógł wybrać do walki jednego z ikonicznych bohaterów takich jak Scorpion, Sub-Zero, Raiden, czy Kotal Kahn. Dodatkowo użytkownicy mają do wyboru kilka wersji każdego z wojowników, a także różne strategie i style walki.- Na wszystkich użytkowników PlayStation Plus czeka mnóstwo golfowych emocji. Gra umożliwia stworzenie własnego zawodnika, klubu, a także pola golfowego. Gracze mogą rozgrywać pojedynki na oficjalnych zasadach lub tworzyć własne. Autorzy gry położyli duży nacisk na realizm rozgrywki, dlatego niektóre zawody i pojedynki mogą okazać się bardzo trudne, wszystko będzie zależeć od odpowiedniego dobrania siły i kątów uderzenia.- Gra wprowadza użytkowników w chaos wojny, z pojazdami sterowanymi przez gracza, dynamicznie zmieniającą się linią frontu i rozgrywką skupiającą się na plutonach, które decydują o losach bitwy. Pole walki jest podzielone na kilka duży sektorów, co pozwala na unikalną rozgrywkę, w której dwie siły po pięćdziesięciu graczy walczą na śmierć i życie.Warto pamiętać, iż jeszcze przez kilka dni dostępna jest wrześniowa oferta PlayStation Plus. Do biblioteki dodać można więc Hitman 2, Overcooked: All You Can Eat! oraz Predator: Hunting Grounds.Źródło i foto: Sony