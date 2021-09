Netflix kupuje pierwsze studio deweloperskie. Nadchodzą nowe gry od streamingowego giganta

Inwestycje w gaming trwają.

Netflix nie zamierza rezygnować z gamingu

Wciąż jesteśmy na wczesnym etapie naszych doświadczeń z grami, ale teraz możecie wypróbować trzy nowe pozycje w aplikacji z systemem Android. pic.twitter.com/nZ9uZjJZ0E — Netflix Polska (@NetflixPL) September 28, 2021

Netflix poinformował o zakupie Night School Studio – studia deweloperskiego odpowiedzialnego za m.in. OXENFREE. Jest to kolejny krok w stronę wejścia streamingowego giganta do branży gamingowej. Szczegóły planowanych projektów nie są jednak jeszcze znane.Nie tak dawno w Polsce ruszyły testy usługi pozwalającej na wypróbowanie dwóch gier mobilnych w ramach abonamentu Netflixa. Wczoraj do biblioteki dodano trzy kolejne – Teeter Up, Shooting Hoops oraz Card Blast. To jednak wyłącznie część działalności koncernu w zakresie tego segmentu rozrywki. Znacznie ambitniejszą decyzją zdaje się być