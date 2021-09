Granie na zintegrowanej karcie graficznej. Który układ wybrać?

WPROWADZENIE

Nie taka „integra” straszna...

Intel czy AMD?

AMD Ryzen 7 4980U z Vega 8 – krótkie testy (wprowadzające) w grach

Test cyberpunk 2077 na AMD Ryzen 7 i Vega 8 | Źródło: Fot. własne

AMD Ryzen 7 i Vega 8 test Cyberpunk 2077 | Źródło: Fot. własne

Doom 2016 AMD Ryzen 7, Vega 8 FPS | Źródło: Fot. własne

Z lewej R5 4500U i Vega 6. Z prawej R5 3500U i Vega 8 | Źródło: Casual Benchmark (YouTube)

AMD

DESKTOP - AMD

Vega 3 vs Vega 6 vs Vega 8 vs Vega 11 – Czyli desktopowe testy w grach popularnych kart graficznych AMD

Vega 3, Vega 8 i Vega 11

Gry e-sportowe

jak działa CS GO na Vega 3, Vega 8 i Vega 11 | Źródło: For Gamers (YouTube)

jak działa LOL na Vega 3, Vega 8 i Vega 11 | Źródło: For Gamers (YouTube)

jak działa PUBG na Vega 3, Vega 8 i Vega 11 | Źródło: For Gamers (YouTube)

Gry AAA – czy mobilne układy dadzą sobie radę?

AC Odyssey na Vega 3,Vega 8 i Vega 11 gameplay | Źródło: For Gamers (YouTube)

Monster Hunter World Vega 3, Vega 8 i Vega 11 ilość FPS | Źródło: For Gamers (YouTube)

Shadow of the Tomb Raider na Vega 3, Vega 8 i Vega 11 | Źródło: For Gamers (YouTube)

Tomb Raider R3 3200G Vega 8 gameplay | Źródło: Christo Gevedjov (YouTube)

GTA V i Vega 3 z Athlon 200GE gameplay | Źródło: Benchmarks (YouTube)

GTA V Vega 8 Ryzen 3 3200G test | Źródło: Christo Gevedjov (YouTube)

Porównanie Vega 11 (R5 2400G) z Vega 11 (R5 3400G) – Jaki wpływ na wydajność ma procesor?

Tomb Raider Vega 11 z R5 2400G | Źródło: Christo Gevedjov (YouTube)

Tomb Raider Vega 11 i R5 2400G | Źródło: Christo Gevedjov (YouTube)

Test uzupełniający – Vega 6 z Ryzen 3 PRO 4350G

MHW Vega 6 Ryzen 4350G najniższe | Źródło: Christo Gevedjov (YouTube)

Vega 6 z R3 4350G Cyber 2077 gra | Źródło: Christo Gevedjov (YouTube)

GTA V Vega 6 z R3 4350G | Źródło: Christo Gevedjov (YouTube)

Shadow of the Tomb Raider Vega 6 z R3 4350G | Źródło: Christo Gevedjov (YouTube)

Podsumowanie desktopowego segmentu AMD

LAPTOP - AMD

Kilka słów wstępu o mobilnych układach graficznych

Vega 3 z Ryzen 3000U, Vega 6 z Ryzen 4000U, Vega 8 z Ryzen 5000H i Vega 10 z Ryzen 3000U – Jak radzą sobie iGPU AMD z procesorami różnych generacji?

Vega 3

GTA V Vega 3 z Ryzen 3 3200U test | Źródło: Casual Benchmark (YouTube)

AC Odyssey Vega 3 z Ryzen 3 3200U test | Źródło: Gadget Kostan (YouTube)

Wiedźmin 3 Vega 3 z Ryzen 3 3200U test | Źródło: Casual Benchmark (YouTube)

CS GO Vega 3 z Ryzen 3 3200U gra | Źródło: Casual Benchmark (YouTube)

Vega 6

GTA V Vega 6 R5 4500U ustawienia wysokie | Źródło: Medium Edd (YouTube)

GTA V Vega 6 R5 4500U ustawienia niskie 800x600 | Źródło: Medium Edd (YouTube)

AC: Odyssey Vega 6 R5 4500U gra | Źródło: Hubwood (YouTube)

RDR 2 Vega 6 R5 4500U gra | Źródło: Hubwood (YouTube)

Vega 8

Cyber 2077 Ryzen 7 5800H i Vega 8 | Źródło: TechEpiphany (YouTube)

GTA V Ryzen 7 5800H i Vega 8 | Źródło: TechEpiphany (YouTube)

AC: Odyssey Ryzen 7 5800H i Vega 8 | Źródło: TE Benchmark (YouTube)

Vega 10

Podsumowanie laptopowego segmentu AMD

INTEL

DESKTOP - INTEL

Intel UHD Graphics 630 vs UHD 730 vs UHD 750 – Czyli desktopowe testy w grach popularnych kart graficznych Intela

test w GTA V UHD 630 z Intel Core i7 10700, UHD 730 z Intel Core i5 11400, a UHD 750 z Intel Core i7 11700k | Źródło: TechLightGamer (YouTube)

Gameplay Tomb Raider UHD 630 z Intel Core i7 10700, UHD 730 z Intel Core i5 11400, a UHD 750 z Intel Core i7 11700k | Źródło: TechLightGamer (YouTube)

GTA V i9 10900k (UHD 630), i9 11900K (UHD 750) oraz Ryzen 5 3400G (Vega 11) | Źródło: Testing Games (YouTube)

Rainbow Six Siege (UHD 630), i9 11900K (UHD 750) oraz Ryzen 5 3400G (Vega 11) | Źródło: TechLightGamer (YouTube)

RDR 2 (UHD 630), i9 11900K (UHD 750) oraz Ryzen 5 3400G (Vega 11) | Źródło: Device Lab (YouTube)

Podsumowanie segmentu desktopowego Intela oraz małe porównanie do AMD.

RDR 2 porównanie AMD i Intel segment PC | Źródło: Testing Games (YouTube)

LAPTOP - INTEL

Iris XE, XE MAX UHD Graphics G4 – Jak radzą sobie iGPU Intela przy różnych procesorach?

Iris Xe (G7) vs Xe MAX na i7 1165G7

Iris Xe (G7) vs Xe MAX na i7 1165G7 w grach | Źródło: Hubwood (YouTube)

RDR2 Iris Xe (G7) vs Xe MAX na i7 | Źródło: Hubwood (YouTube)

GTA V Iris Xe (G7) vs Xe MAX na i7 | Źródło: Hubwood (YouTube)

Intel UHD Graphics (G4) na i3 1115G4

GTA V Intel UHD Graphics (G4) na i3 1115G4 gameplay | Źródło: PC Support & Gaming Test (YouTube)

Podsumowanie laptopowego segmentu Intela i małe porównanie do AMD.

GTA V Vega 8 gameplay | Źródło: TechEpiphany (YouTube)

Intel Iris Xe i Iris Xe Max Gta V | Źródło: Hubwood (YouTube)

GTA V Vega 3 zintegrowane CPU | Źródło: Casual Benchmark (YouTube)

TABELA PORÓWNUJĄCA DESKTOPOWE iGPU

TABELA PORÓWNUJĄCA LAPTOPOWE iGPU

PODSUMOWANIE

W obliczu tragicznie niskiej dostępności i wygórowanych cen dedykowanych kart graficznych wielu użytkowników pecetów jest skazanych na ogrywanie najnowszych tytułów na przestarzałych lub zintegrowanych GPU.. Technologia rozwinęła się przez ostatnie lata na tyle mocno, że płynna zabawa na zintegrowanej grafice wcale nie jest odległym marzeniem. Przekonaj się, jakie układy mobilne wbudowane w procesor pozwolą Ci na komfortową rozgrywkę w najnowsze tytuły!Ostatnimi czasy miałem krótką styczność z laptopem biznesowym do pracy biurowej i zaawansowanej. Niestety mimo mocnego procesora komputer nie oferował nic poza zintegrowanym Radeonem w postaci Vega 8.. Oczywiście całość działała na najniższych ustawieniach graficznych przy 60% rozdzielczości Full HD z drobnymi przycięciami, sporadycznymi spadkami do 20 klatek oraz małym opóźnieniem wprowadzanych komend. Mimo wszystko byłem pod ogromnym wrażeniem możliwości mobilnych GPU.Propozycja od AMD to jednak nie koniec. W niniejszym poradniku dowiesz się, jakie laptopowe i desktopowe karty zintegrowane z procesorem pozwolą Ci na komfortową rozgrywkę w najnowsze gry!Odpowiedź nie jest taka oczywista. To, jakiego producenta wybierzemy, może mieć zauważalne znaczenie. Układy „niebieskich” i „czerwonych” mogą różnić się między sobą dość znacząco. Mimo że bardzo dużo zależy od wybranego procesora, to w przypadku najmocniejszych jednostek obliczeniowych, to układy AMD wygrywają na polu graficznym. Stosunkowo słaby procesor R5 3400G sparowany ze zintegrowaną Vega 11 wygeneruje lepsze wyniki niż i9 11900K z UHD 750. To jednak nie oznacza, że jesteś skazany tylko na jeden wybór, szczególnie, jeżeli masz zamiar dołożyć dedykowaną kartę graficzną do swojego komputera w przyszłości. Inwestycja w i9 11900K, mimo że nieporównywalnie droższa, jest o wiele lepszym posunięciem niż zakup R5 3400G, jeżeli masz zamiar dołożyć w przyszłości np. RTX’a 3080. Na początku będziesz ograniczany przez układ UHD 750, ale później zyskasz na mocnym procesorze. Z drugiej strony, jeżeli masz ograniczony budżet i nie chcesz wydawać ogromnych pieniędzy na procesor pokroju i9 11900K, to R5 3400G jest bardziej niż sensowną decyzją zakupową. Nie dość, że nadaje się do gier, to jeszcze ma mocniejszą „integrę”. Pamiętaj też, że AMD również posiada mocne procesory ze zintegrowanymi układami graficznymi, a to co teraz Ci przedstawiłem to jedynie przykład, który ma Ci zobrazować istniejące różnice. Wszystko zależy od tego, jakie masz oczekiwania od komputera.Zaznaczam jednocześnie, że ograniczę się jedynie do wybranych układów w różnych klasach, ponieważ istnieje tak wiele możliwości, że analizowanie wszystkich dróg byłoby potwornie nudne i czasochłonne, tak samo dla mnie jak i dla Ciebie. Ten materiał ma za zadanie przedstawić Ci, czego możesz spodziewać się w danych przedziałach cenowych i klasowych tak, abyś mógł sam bez problemu wybrać odpowiadający sobie układ.Zanim przejdziemy do tradycyjnych testów i benchmarków porównujących karty,Wróćmy jednak do „Vegi”. Jest to jedna z mocniejszych kart zintegrowanych od producenta z Santa Clara. Niedawno miałem przyjemność przetestować laptopa wyposażonego w procesor AMD Ryzen 7 4980U z tą właśnie kartą graficzną.Laptop, z którym miałem styczność, potrafił uruchomić najnowsze gry, które w ogólnym rozrachunku były grywalne.działał w Full HD z włączoną opcją FidelityFX, która przeskalowała rozdzielczość do 60%. Reszta ustawień to absolutne minimum. Gra była wyświetlana w około 30 klatkach na sekundę, nawet podczas jazdy samochodem. Niestety występowała zauważalnie opóźniona reakcja na moje komendy oraz małe przycięcia. W bardziej zaludnionych miejscach było niestety tylko gorzej. Klatki spadały poniżej magicznej bariery 30 na sekundę, a przy robieniu małej rozróby moje oczy widziały tylko 20 ramek. Mimo wszystko byłbym w stanie ukończyć w ten sposób większość gier. Szczególnie, jeżeli nie miałbym dostępu do gamingowego sprzętu z prawdziwego zdarzenia.okazał się ogromnym zaskoczeniem. Tytuł przy wykorzystaniu API Vulkan działał bardzo płynnie (no może z paroma małymi przycięciami) na średnich ustawieniach oprawy wizualnej w 40 klatkach na sekundę, a zdarzały się też momenty wykraczające poza 50 ramek.Ostatnią grą, którą sprawdziłem, było. Tytuł działał fantastycznie przy najniższych ustawieniach graficznych oraz niskiej rozdzielczości. Karta graficzna generowała bowiem aż 100 klatek na sekundę. Niestety Full HD oraz maksymalne ustawienia graficzne z uwzględnieniem wygładzania MSAA sprawiły, że dzieło Rockstara wyświetlało poniżej 20 klatek na sekundę, co było wręcz niegrywalne. Wyłączenie wygładzania oraz wybranie kilku opcji wysokich i normalnych przy pozostawieniu reszty na najwyższym poziomie spowodowały, żezaczęła wyświetlać około 30 klatek na sekundę, ale z drobnymi spadkami. Dopiero ograniczenie oprawy wizualnej jedynie do ustawień wysokich i normalnych sprawiło, że moje oczy mogły cieszyć się całkiem płynną rozgrywką przy około 40 klatkach na sekundę.Spokojnie, wszystko jest na swoim miejscu.Idealnie pokazuje to film na YouTube użytkownika Casual Benchmark, który porównuje laptopa zz komputerem wyposażonym woraz. Mogłoby się wydawać, że komputer z mocniejszą kartą wygeneruje lepszy wynik, jednakże R5 3500U jest na tyle słaby, że stanowi wąskie gardło dla GPU.. Omawiany problem dobrze obrazuje poniższy zrzut ekranu.Objaśnienie i wprowadzenie przeprowadziłem na podstawie komponentów AMD, dlatego też od nich zacznę właściwą część materiału.Jeżeli wszystko już mamy wyjaśnione, i jesteś świadomy, że ciężko jest spotkać ten sam model procesora, który byłby sparowany z różnymi grafikami, to przejdźmy do testów.W tej części przedstawię Ci porównanie trzech zintegrowanych układów graficznych, począwszy od Vega 3 przez Vega 8 i skończywszy na Vega 11. Na końcu zobaczysz testy uzupełniające o Vega 6.Planując ogrywanie głównie tytułów online, możemy pozwolić sobie na zakup nawet najtańszej opcji w postaci Vega 3. Poniższe wykresy idealnie obrazują możliwości wszystkich opisywanych kart w grach turniejowych. Jak widać, nawet najtańsza i najsłabsza opcja pozwala na wygenerowanie grubo ponad stu klatek w 720p i najniższych ustawieniach graficznych.Zauważalnie gorzej karty radzą sobie w popularnej grze battle royal – PUBG. Całe szczęście jest to nadal więcej niż 30 klatek na sekundę w przypadku Vega 3, dlatego nawet najtańszy wybór pozwoli przetrwać kryzys kart graficznych, mając na uwadze jedynie popularne gry sieciowe.Niestety bardziej wymagające tytuły nie przypadły do gustu wszystkim testowanym GPU. Vega 8 oraz Vega 11 dają jeszcze radę, ale Vega 3 ma widoczny problem z tym, aby dogonić swoich starszych braci. Podczas gdy ósemka i jedenastka wyświetlają w AC (Odyssey około 30 klatek), tak biedna trójeczka nie potrafi utrzymać nawet dwudziestu. Sytuacja wygląda lepiej w Monster Hunter World, ale Vega 3 nadal ma problem z dobiciem do poziomu grywalności.Shadow of the Tomb Raider przy niskich detalach i 720p jest niegrywalne tylko na Vega 3. Na Vega 8 jest blisko konsolowej płynności. Dopiero w przypadku nowszego procesora w postaci R3 3200G Vega 8 pokazuje, że potrafi okiełznać najnowszego „najeźdźcę grobowców”.GTA V na Vega 3 i Athlon 200GE przy 720p i niskich ustawieniach jest bardzo grywalne, bo płynność waha się w zakresie od około 45 do ponad 60 klatek na sekundę.Vega 8 w połączeniu z Ryzen 3 3200G radzi sobie w GTA bardzo przyzwoicie. Często ponad 60 klatek na sekundę przy wysokich teksturach i rozdzielczości Full HD (reszta niskie) robi niezłe wrażenie.W celu weryfikacji wpływu procesora na wydajność grafiki dobrym pomysłem jest porównanie tego samego GPU na innych procesorach. Szybkiej analizie poddam grafikę Vega 11 z procesorem R5 2400G i Vega 11 z 3400G. Testy wykonane zostały na podstawie gry Shadow of the Tomb Raider w określonym środowisku wbudowanego benchmarku. Na pierwszym zrzucie ekranu widzisz 2400G, zaś na drugim 3400G.Powyższy test bardzo jasno pokazuje, jak wielkie znaczenie w przypadku zintegrowanych układów graficznych ma procesor. Ryzyko wykonania błędu pomiarowego jest nikłe, gdyż oba testy zostały przeprowadzone w identycznym środowisku. Poza tym testu dokonała ta sama osoba, co dobitnie potwierdza zachodzące różnice.Aby dopełnić obrazu zintegrowanych kart graficznych oferowanych przez AMD, postanowiłem przytoczyć również testy układu znajdującego się pomiędzy słabiutką trójką a ósemką. Wszystko na bazie stosunkowo nowego CPU, tak aby nie zaniżać wyników samej karty.W przypadku Monster Hunter World Vega 6 sparowana z Ryzen 3 PRO 4350G wygenerowała średnio powyżej 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości 900p. Ponownie używam przykładu gry Capcomu, ponieważ chcę jeszcze bardziej zobrazować to, jak ważny jest procesor w przypadku kart zintegrowanych. Przepaść jest tak duża, że wg przeprowadzonych testów Vega 6 przy CPU nowszym o dwie generacje jest zauważalnie mocniejsza od Vega 11 na starym procesorze. Jest to zobrazowane na poniższych zrzutach ekranu. Zwróć również uwagę, że w przypadku testu wykonanego na R5 2400G ustawiono rozdzielczość 720p, zaś przy 4350G – aż 900p.Poniżej przedstawiam Ci kilka innych wyników pokazujących możliwości Vega 6 z R3 4350G.Vega 6 radzi sobie zaskakująco dobrze. Zwróć uwagę na jedną rzecz. W przypadku testu, który przeprowadziłem osobiście na laptopie z R7 4980U i Vega 8, Cyberpunk działał w 30 klatkach ze spadkami. W przypadku desktopowego R3 4350G z Vega 6 sprawa ma się nieco inaczej, bo dzieło polskiego CD Projekt Red wyświetla się w blisko 40 klatkach. Shadow of the Tomb Raider przy ustawieniach niskich i 720p osiąga przyzwoite 40 klatek.W przypadku zintegrowanych kart graficznych bardzo dużo zależy od procesora i reszty konfiguracji, np. wielkość i szybkość pamięci RAM.Niższe serie CPU i GPU nadadzą się co najwyżej do starszych lub e-sportowych gier. Po przeprowadzonej analizie jestem wręcz stuprocentowo pewny, że inwestycja np. w Ryzen 5 3400G i Vega 11 jest opłacalnym posunięciem, szczególnie jeżeli planujesz dodanie dedykowanej karty graficznej w przyszłości. Procesor ma 4 rdzenie i 8 wątków, co w dzisiejszych czasach jest absolutnym minimum, ale dającym perspektywę płynnego grania na co najmniej 3-4 lata przy założeniu, że dokupisz zewnętrzne GPU za jakiś czas.Podczas gdy przy desktopach jest to bardzo dobra decyzja, bo możemy kupić przyzwoite CPU z wbudowaną grafiką, tak aby przeczekać kryzys elektroniki, to przy laptopie nie mamy możliwości dołożenia dedykowanej karty graficznej. Kupno laptopa z „integrą”, który będzie na tyle mocny, żeby uciągnąć nowe gry, jest bardzo nieopłacalne i dużo bardziej sensowne jest nabycie komputera przenośnego z dedykowaną grafiką taką jak GTX 1650, 1650Ti, RTX 2060, 3060 itp. Koszt takiego urządzenia będzie nieporównywalnie mniejszy, a my będziemy mogli cieszyć się nowymi produkcjami – często w wysokiej jakości grafiki i rozdzielczości Full HD.Wysoki koszt laptopów ze zintegrowanymi GPU (nie mylić z mobilnymi dedykowanymi grafikami) jest spowodowany ich dużo mniejszymi rozmiarami i tym, że mimo swej miniaturowej formy oferują całkiem sporą wydajność. Z tego właśnie powodu zakup takiego sprzętu wyłącznie do gier mija się z celem. Takie urządzenie służy głównie do pracy, a gry mają być jedynie dodatkiem.Po moim wstępie już wiesz, że GTA V przy najmocniejszymna normalnych (czyli najniższych) ustawieniach graficznych przy niskiej rozdzielczości działa niebywale płynnie, bo aż w 100 klatkach na sekundę. Wyższe rozdzielczości i jakość mocno ograniczały wyświetlane klatki, ale nadal nie było tragedii, co widziałeś już na początku tego artykułu na zamieszczonych obrazkach.Przejdźmy jednak do bardziej przyziemnych mobilnych CPU, bo chcąc kupić laptopa z Ryzen 4980U i Vega 8, 16GB RAM 4266MHz oraz dyskiem SSD, trzeba byłoby wydać gdzieś 8-10 tysięcy złotych, a to mija się z celem. Szczególnie, że chcemy raczej kupić coś, przez co nie zbankrutujemy.sparowana z Ryzen 3 3200U jest już w stanie zapewnić nam minimum, które pozwoli zagrać w starsze gry AAA w niskiej oprawie wizualnej przy 720p. GTA V wyświetla się w około 40 klatkach na sekundę.AC: Odyssey jest niemalże niegrywalny. W zamkniętych lokacjach takich jak jaskinie, można spodziewać się nieco ponad 30 klatek na sekundę, ale na otwartym terenie karcie jest ciężko wygenerować więcej niż 25 ramek.Wiedźmin 3: Dziki Gon również jest niegrywalny na takiej konfiguracji. Średnia klatek to filmowe 24 ramki na sekundę.Gry E-sportowe takie jak CS:GO działają bardzo sprawnie, bo już w 60 klatkach na sekundę, oczywiście przy najniższych nastawach graficznych i 720p.Podsumowując, Vega 3 umieszczona w R3 3200U jest nam w stanie zapewnić płynną rozgrywkę w grach e-sportowych i w niektórych starszych tytułach AAA. Nowsze produkcje – niestety, że tak zażartuję – nie wchodzą w grę. Dlatego jeżeli zależy Ci na uruchomieniu Wiedźmina czy Cyberpunka, to takie połączenie nie jest dla Ciebie.Wskakujemy na wyższy poziom i przechodzimy na. To połączenie zapewnia płynną rozgrywkę w GTA V przy wysokich detalach w rozdzielczości 900p. Widzimy wówczas około 40 klatek na sekundę. Porównując te połączenie CPU i GPU z testowanym przeze mnie laptopem z R7 4980U i Vega 8, przy najniższych detalach i rozdzielczości 800x600, opisywana szósteczka jest gorsza gdzieś o 20FPS względem mocniejszej konfiguracji, gdyż wyświetla około 80 klatek (ósemka generowała powyżej 100 kl/s).AC: Odyssey zaczyna sprawiać tej konfiguracji problemy. W rozdzielczości 720p i ustawieniach niskich średnia klatek wynosi co prawda 33 na sekundę, ale zdarzają się przycięcia i spadki do okolic 25 ramek.Wielkim zaskoczeniem jest RDR2. Gra, mimo że generuje nawet nieco gorszy wynik niż AC, to jest jednak bardziej zaawansowana technologicznie. Średni wynik to 31 klatek na sekundę, ale w zatłoczonych miejscach ta wartość spada nawet do okolic 20.Podsumowując, możliwości Vega 6 pozwalają na minimum komfortu w nowych grach AAA. Nadal nie jest to poziom, którego bym oczekiwał od sprzętu gamingowego, ale na upartego (z braku laku) przejście takiego Red Dead Redemption 2 jest jak najbardziej możliwe. Gier e-sportowych nawet nie sprawdzam, bo jest to oczywiste, że taka konfiguracja sobie z nimi poradzi.Mimo że widziałeś już moje testy Vega 8, to przytoczę tutaj coś nieco bardziej rozbudowanego z wykorzystaniem procesora, który nie ma ograniczonego poboru mocy tak, jak ma to miejsce w serii U.. Cyberpunk 2077 działa na takiej konfiguracji imponująco dobrze. Rozdzielczość Full HD, ustawienia niskie, ale z kilkoma wyjątkami w postaci średnich oraz tekstury wysokiej jakości nie sprawiają urządzeniu wielkiego problemu. Faktycznie, w kilku momentach widać 15 klatek na sekundę, ale są to głównie ekspozycje fabularne, w których nie dzieje się za dużo. Podczas normalnej rozgrywki widzimy w mieście około 30 klatek, zaś w bardziej zamkniętych pomieszczeniach nawet koło 40. Jest to zauważalna różnica względem R7 4980U i tej samej grafiki. Tam osiągnąłem 30 klatek jedynie na absolutnie najniższych ustawieniach i to z wykorzystaniem FidelityFX.GTA V działa bardzo płynnie przy najniższych ustawieniach graficznych z bardzo wysokimi teksturami, filtrowaniem anizotropowym ustawionym na x16 i Full HD w przedziale 45-55 klatek na sekundę. Wnioskuję więc, że i wyższe ustawienia nie stanowiłyby dla tego komputera problemu i możemy liczyć gdzieś na 30 klatek przy nastawach wysokich lub bardzo wysokich, jeżeli zmniejszymy rozdzielczość.Assassin’s Creed Odyssey przy ustawieniach nisko-średnich z wysokimi teksturami i 90% rozdzielczości Full HD działa w 30 klatkach na sekundę.Obecnie kupno laptopa z Vega 10 jest kompletnie nieopłacalne, gdyż najnowsze CPU, z którymi ten układ był parowany to seria 3000U. GTA V przy Full HD i normalnych (najniższych) ustawieniach generuje od 30 do 40 klatek na sekundę. Jest to zauważalnie mniej niż w przypadku Vega 8 z R7 5800H.AC: Odyssey działa płynnie dopiero w 720p, niskich ustawieniach i przeskalowaniu rozdzielczości w dół do 70%. Najniższe ustawienia i 900p bez skalowania to jakieś 20-25 klatek.Cyberpunk’a 2077 działającego w 15 klatkach chyba nie muszę komentować ;)Powtórzę to samo, co na początku tej sekcji: kupno laptopa z iGPU po to, aby na nim grać jest kompletnie bez sensu. Jest to dobra inwestycja tylko wtedy, gdy komputera używamy głównie do pracy, a gry mają być co najwyżej dodatkiem.Żyjemy jednak w tak pięknych czasach, że nawet zintegrowane karty graficzne pozwalają cieszyć się najnowszymi produkcjami. Jeżeli więc potrzebujesz laptopa do pracy, na którym przy okazji będziesz się bawił od czasu do czasu w jakieś gry, to rozglądaj się za sprzętami wyposażonymi w nowsze generacje procesorów. Jeżeli chcesz pograć jedynie w CS:GO albo LOL’a, to już. Jeżeli masz chęć ogrywać najbardziej wymagające gry, to rozglądaj się za. Nie polecam Vega 6 i R5 4500U ponieważ, mimo że potrafią uruchomić nowe gry, to rozgrywka nie jest bardzo płynna, a to świadczy o tym, że gry, które dopiero mają wyjść, mogą być już całkowicie niegrywalne. Vega 10 nie była parowana z dostatecznie mocnymi procesorami, aby się nią interesować w kwestii dzisiejszych gier AAA.No w końcu Intel! Już nikt mi nie zarzuci, że jestem „fanbojem” AMD ;) Jako że wszystkie zależności wyjaśniłem na przykładzie Advaced Micro Devices, to w tej sekcji przejdziemy od razu do testów układów graficznych od „niebieskich”.Jako że wyjaśniliśmy sobie już na przykładzie AMD, jak ważny jest mocny procesor w przypadku zintegrowanych kart graficznych, przy analizie iGPU Intela postanowiłem bazować wyniki na stosunkowo mocnych jednostkach centralnych, aby nie przedłużać niepotrzebnie testu i skupić się na czystej mocy kart oraz aby pokazać, jakie procesory nadadzą się pod przyszły upgrade.Zaczynamy od testów podzespołów dekstopowych.W przypadku GTA V (Full HD, normalne, a więc najniższe) UHD 630 radzi sobie całkiem przyzwoicie. 35-40 klatek pozwala na bardzo przyjemną rozgrywkę. UHD 730 to zauważalny przeskok, bo widzimy wynik bliski 50 ramek na sekundę. UHD 750 daje największe nadzieje na dobre działanie najnowszych gier AAA takich jak Cyberpunk 2077 czy RDR2, bo wyświetla w GTA od 50 do 60 klatek na sekundę.Shadow of the Tomb Raider niestety negatywnie zaskakuje. Gra jest niegrywalna na żadnym z opisywanych GPU. Nawet 750 ma problem żeby wygenerować 20 klatek.Gorsza wydajność grafiki Intela (i to pomimo użycia procesora) w porównaniu do AMD jest dla mnie zaskoczeniem. Nie jest to jednak odosobniony przypadek, co potwierdzają inne testy, które widzisz poniżej. Poniższy benchmark wykonano przy wykorzystaniu i9 10900k (UHD 630), i9 11900K (UHD 750) oraz Ryzen 5 3400G (Vega 11). Sam widzisz, że procesory Intela w teście (GTA V, ustawienia domyślne, Full HD) były wręcz przytłaczająco mocniejsze niż CPU AMD. Dzieli je ogromna przepaść klasowa. Mimo wszystko – to Vega 11 wygrywa zauważalną różnicą z konkurentem. To świadczy o tym, że zintegrowane układy graficzne Intela są ogromnym bottleneckiem dla ich procesorów.Wracając jednak do bohaterów tej sekcji, spójrzmy na wydajność kart z serii UHD w Rainbow Six Siege. Przy ustawieniach niskich i Full HD żadna karta nie potrafiła wygenerować 60 klatek na sekundę. Z drugiej jednak strony, żadna z nich nie pokazywała mniej niż 30 ramek, dlatego do sporadycznego gamingu ze znajomymi te iGPU nadadzą się świetnie.Red Dead Redemption 2 jest niegrywalny na UHD 750 (przy i5 11400). Wyświetlane jest jedynie 15 klatek na sekundę w lokacji testowej. Opis reszty kart jest więc niepotrzebny.Układy z serii UHD nie nadają się do nowych gier komputerowych. Starsze tytuły AAA i e-sportówki są jak najbardziej grywalne, ale nic więcej z tych GPU nie wyciśniemy.Niestety, ale „niebiescy” mocno odstają od swojej konkurencji. Ich iGPU pozwalają na rozgrywkę w starsze gry i tytuły turniejowe, ale nowe produkcje są wręcz niegrywalne. 15 do 25 klatek na sekundę, zależnie od lokacji, to zdecydowanie za mało, żeby mówić o przyjemnym graniu. Pod względem czystej wydajności jedynym wyborem wydają się być karty graficzne z serii Vega, szczególnie jedenastka. Na poniższym zrzucie ekranu zobaczycie kolejne porównanie pomiędzy AMD a Intelem. Tym razem RDR2 wypadł nieco lepiej na UHD 750, prawdopodobnie dzięki mniej wymagającemu otoczeniu oraz mocniejszemu procesorowi (i9 11900k), ale 24 klatki to nadal za mało.Wybór procesora Intela nie jest jednak bezsensownym posunięciem, gdyż po dodaniu zewnętrznej karty graficznej, takie CPU może być dla Ciebie bardziej korzystne od propozycji AMD.Zintegrowane układy graficzne Intela są zbliżone wydajnościowo do tego, co oferuje konkurent z Santa Clara. Iris Xe wypada zdecydowanie lepiej od GPU z dopiskiem MAX. W AC: Odyssey (niskie, Full HD) Xe wyświetla około 25 klatek na sekundę, gdy Xe MAX ma problem z dobiciem do 20. Sam autor testu jednak zaznacza, że Xe MAX nie jest kartą przeznaczoną do gamingu i w wielu przypadkach to wersja bez dopisku będzie sprawować się lepiej.Sytuacja wygląda podobnie w przypadku Red Dead Redemption 2 (niskie, Full HD). Xe wyświetla ponad 30 klatek na sekundę, podczas gdy Xe MAX ma zauważalne problemy, aby utrzymać minimum płynności.Kolosalną różnicę na korzyść Xe względem Xe MAX widać przy okazji testu w GTA V. Gra wyświetla się na pierwszej w blisko 50 klatkach na sekundę, podczas gdy MAX generuje niestabilną płynność wahającą się od 25 do 35. Częściej jednak widać wynik nieprzekraczający magicznej bariery konsolowej płynności.GTA V w 720p i przy najniższych nastawach graficznych wyświetla niespełna 30 klatek na sekundę.Cyberpunk 2077 nie dobija nawet do 10 klatek na sekundę przy 720p (najniższych) ustawieniach oprawy wizualnej oraz skalowaniu rozdzielczości do jedynie 50 procent. Ależ piękna ta tragedia ;)Gry e-sportowe to jednak inna bajka. Valorant prezentuje się naszym oczom w płynnych 60 klatkach na sekundę.Mobilne układy graficzne „niebieskich” w gruncie rzeczy są niewiele gorsze od tego, co oferuje AMD. Intel Iris Xe (G7) jest dobrym konkurentem dla Vega 8, a UHD Graphics (G4), mimo że przegrywa z Vega 3, to może stanowić dla niej pewną konkurencje. Xe MAX nie jest przeznaczona do grania, więc jej w ogóle nie powinniście brać pod uwagę, jeżeli chodzi o granie. Co ciekawe, mobilne układy Intela wypadają lepiej od ich desktopowych odpowiedników. Dobrze to widać na przykładzie RDR2 oraz wyniku generowanego przez Xe oraz UHD 750. Ten laptopowy jest zauważalnie lepszy.W przypadku GTA V Vega 8 generuje około 5-10 klatek więcej niż Intel Iris Xe.Vega 8 (R 7 5700U) wypada niemal identycznie w porównaniu do Xe. W AC: Odyssey (niskie, 720p) generuje około 3 klatki więcej niż „niebieskie” GPU. Wiedźmin przy ustawieniach średnich i 720p działa lepiej na układzie Intela.Cyberpunk 2077 działa dokładnie tak samo na obydwu konfiguracjach. Wszelkie różnice na korzyść AMD mogą być uznane za błąd pomiarowy.UHD Graphics jest gorszy od Vega 3, ale nadal oferuje przyzwoitą wydajność, co dobrze obrazuje poniższe porównanie.Część podsumowującą napiszę najkrócej, jak to możliwe, bo nie ma sensu tracić czasu na rozbudowane wywody filozoficzne na temat zintegrowanych kart graficznych. Wszystkie informacje, które są Ci potrzebne, znajdują się we właściwej części materiału razem z bardziej szczegółowymi sekcjami podsumowującymi.Na komputerach stacjonarnych do gier e-sportowych będzie się nadawała praktycznie każda karta graficzna i to niezależnie od procesora, z którym jest sparowana. Nawet Vega 3 połączona z Athlonem czy też UHD 630 z i7 10700 lub i5 10400 będą wystarczające. Do gier AAA – szczególnie tych nowych – pozostają niestety jedynie układy AMD, szczególnieze stosunkowo mocnymi procesorami, chociaż nawet Vega 6 z odpowiednio dobrym CPU sobie poradzi, choć może nie być aż tak przyszłościowa jak mocniejsze jednostki. Intel na tym polu się nie popisał. Jeżeli jednak planujesz rozbudować w przyszłości komputer o dodatkową mocną kartę graficzną, to Intel nie musi być wcale złym wyborem. Wszystko więc zależy od Twoich planów, preferencji i budżetu.W świecie kart laptopowych różnice między konkurentami się zacierają.. Swoją drogą – i tak nie polecam kupować tego typu laptopów wyłącznie do gier, a jako urządzenia, na których wirtualna rozrywka będzie jedynie dodatkową czynnością.Co sądzisz o możliwościach dzisiejszych iGPU? Myślisz, że zintegrowane układy rozwiną skrzydła jeszcze bardziej w przyszłości?