FIFA 22 - kolejne kluby i reprezentacje bez licencji. Których drużyn zabraknie?

Będą pewne braki.

FIFA 22 - nieobecne kluby i ligi

Boliwia

Bułgaria

Chile

Ekwador

Egipt

Indie

Kamerun

Kolumbia

Paragwaj

Peru

RPA

Słowenia

Szwajcaria

Turcja

Urugwaj

Wenezuela

Wybrzeże Kości Słoniowej

Premiera FIFA 22 nadciąga wielkimi krokami. Najlepszy i obecnie już w zasadzie bezkonkurencyjny ( eFootball 2022 to tylko karykatura PES) symulator piłki nożnej trafi w ręce graczy 1 października. W oczach fanów serii tytuł rozwijany przez EA będzie ideałem. Niestety, już teraz wiemy, że pojawią się w nim pewne niedociągnięcia. Mam na myśli m.in. brak licencji na wybrane kluby, a nawet ligi. Jakie?Żaden gracz, klub i liga nie mogą zagościć w grach z serii FIFA bez odpowiedniej licencji. Podczas gdy graczom wydaje się, że w FIFA 22 pojawi się komplet ich ulubionych zawodników i drużyn, rzeczywistość jest zgoła odmienna. Z serii FIFA ich ubywa, a brak licencji staje się irytującym problemem.Standardowo już w najgorszej sytuacji postawieni będą fani Serie A. Tradycyjnie zabraknie Juventusu Turyn, który zastąpiony będzie przez Piemonte Calcio. W nowej edycji usunięto dodatkowo kluby AS Roma, Atalanta Bergamo i Lazio. Dlaczego? Te zawarły bowiem lukratywne umowy z Konami, twórcami eFootball 2022. W przyszłym sezonie dołączy do nich Napoli. Wszystko to w świetle ekskluzywnej umowy EA na Serie A.Ponadto, w FIFA 22 zabraknie następujących narodowych drużyn: