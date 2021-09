The Escapists ponownie za darmo na Epic Games Store

Druga szansa na odebranie świetnej gry.

The Escapists - odbierz za darmo na Epic Games Store

Niekiedy zdarzy się, że przegapimy jakąś promocję albo po prostu o niej nie usłyszymy. Na szczęście niekiedy mamy do czynienia z ponowieniem takich ofert, co zapewne niezbyt podoba się tym, którym udało się z nich skorzystać. Taką sytuację zaobserwować możemy teraz na Epic Games Store.Zostaliśmy już przyzwyczajeni do bycia obdarowywanymi przez Epic Games - regularnie udostępniane bezpłatne gry stały się symbolem tej platformy. Wczoraj (23.09) po południu ruszyła kolejna interesująca promocja. W jej ramachz 2015 roku – dosyć niekonwencjonalny tytuł o ucieczce z więzienia.Wystarczy udać się na dedykowaną stronę produktu, kliknąć „POBIERZ” i przejść przez etap finalizowania transakcji na zawrotną sumę 0 zł. Niektórzy się z oferty ucieszą, ale część osób zapewnie machnie na nią ręką. Wszystko z tego powodu, że „The Escapists” było rozdawane za pośrednictwem Epic Games Store już w 2019 roku. Mamy więc do czynienia ze swoistym ponowieniem promocji.