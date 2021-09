Żenujące. X-kom i Morele sprzedają stare Diablo 2 w cenie remastera

Szokująca zagrywka.

Dziś punktualnie o godzinie 17:00 odbędzie się premiera Diablo 2: Resurrected. Już teraz wszystkie osoby, które zakupiły grę, mogą pobierać ją za pośrednictwem klienta Battle.net, jednakże zagrają w nią dopiero za kilka godzin. Wielu miłośników kultowej produkcji Blizzarda dopiero zdecyduje się na kupno zremasterowanego tytułu. To właśnie na nich żerują polskie sklepy. O co chodzi?W ofercie sklepów X-kom oraz Morele.net pojawiła się pozycja w postaci cyfrowej edycji gry Diablo 2. Mowa o oryginalnej produkcji sprzed 21 lat. Nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie to, że oba sklepy sprzedają ją w cenie sugerującej, że jest to remaster. Diablo 2 w X-kom wyceniono na 179,99 złotych w wersji Gold, a Morele.net sprzedaje zwykłe wydanie Diablo 2 za 139,99 złotych.

"Totalnie przypadkiem w momencie premiery wersji remaster widzimy w cenie remastera starą wersję Diablo 2. Not cool X-KOM :("

"Bartłomieju, sprawdziliśmy tę sprawę – nie mieliśmy na celu wprowadzić naszych klientów w błąd. Ceny gier ESD aktualizujemy bezpośrednio od naszych dystrybutorów. Opis produktu, zdjęcia oraz cechy wskazują na odpowiedni produkt. Nie jest to premierowa wersja."

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z X-komInternauci błyskawicznie zwęszyli podstęp. Jeden z nich napisał komentarz w witrynie X-kom, na który odpowiedział pracownik sieci.. Jak odpowiedział X-kom? Specyficznie:Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z Morele.netFaktem jest, że jedynie cena sugeruje, że jest to edycja zremasterowana.natomiast wydaje się, że jest to cena narzucona przez dystrybutora. Na platformie Battle.net grę Diablo 2 z 2000 roku można kupić za, czyli równowartość ok. 45 złotych. Drugie tyle zapłacimy za dodatek Lord of Destruction.Pod naporem fali krytyki X-kom wycofał już ze sprzedaży produkt, jednak Morele.net nadal sprzedają go w najlepsze. Nie dajcie się nabrać.Co o tym myślicie? Żerowanie na nieświadomości konsumentów, czy... zwykły przypadek?Źródło: mat. własny