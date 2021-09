Roblox zacznie weryfikować wiek graczy. Trzeba będzie przesłać zdjęcie dowodu tożsamości

Ważna nowość.

Roblox z kolejną funkcją bezpieczeństwa

Źródło: Roblox

Roblox to produkcja, która cieszy się zainteresowaniem głównie wśród osób poniżej 13 roku życia. Deweloperzy mają więc dosyć twardy orzech do zgryzienia, by zapewnić użytkownikom bezpieczną zabawę bez obaw o jakiekolwiek naruszenia. W tym celu niedługo wprowadzona zostanie specjalna funkcja pozwalająca na weryfikację wieku.Osoby odpowiedzialne za Roblox poinformowały, że od dziś rozpoczynają implementację możliwości weryfikacji wieku gracza. Ma ona być opcjonalna i pozwalać użytkownikom poniżej 13 roku życia na uzyskanie dostępu do niektórych funkcji. Niedługo wprowadzona zostanie pierwsza opcja objęta limitem – mowa o czacie głosowym.Okej, ale na jakiej zasadzie przeprowadzany będzie proces sprawdzania wieku? W ustawieniach aplikacji pojawi się sekcja wyboru daty urodzenia. Po kliknięciu przycisku „zweryfikuj mój wiek”(dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itd.)Deweloperzy oczywiście zaznaczają, iż żadne dane nie są podczas tej procedury przechowywane. Część osób zauważa jednak pewne problemy. We wielu krajach trudno otrzymać wymagany dokument tożsamości w nastoletnim wieku. Niektórzy więc wskazują na blokadę dostępu do np. głosowego czatu tylko z tego powodu, że dana osoba nie ma fizycznej możliwości potwierdzenia tego, ile ma lat.Cóż, na razie jednak Roblox nie proponuje alternatywnego rozwiązania. Podaje za to statystyki, według których. Trudno jednak potwierdzić prawdziwość tych informacji.Źródło i foto: Roblox