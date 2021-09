Przedsprzedaż FIFA 22 na konsole. Co zawiera zestaw?

FIFA 22 - co nowego?

Przedsprzedaż FIFA 22

Piłkarz z pierwszej drużyny tygodnia

Kylian Mbappe na wypożyczeniu

Ambasador FUT na wypożyczeniu do wyboru

Utalentowany wychowanek w trybie kariery

Już niedługo, a dokładnie 1 października 2021 roku na sklepowych półkach pojawi się FIFA 22. Oficjalna piłkarska gra wideo od EA SPORTS dostępna jest już w przedsprzedaży, a kupujący mogą liczyć na specjalny pakiet dodatków.Kluczową nowością w grze FIFA 22 na konsole nowej generacji jest technologia rozgrywki, która według EA SPORTS, poprawia każdą chwilę każdego meczu na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz Stadia. HyperMotion łączy dane z rejestracji ruchu całego zespołu z uczeniem maszynowym, co powinno poprawić wrażenia z każdego rozegranego meczu. System stworzony przez EA wykorzystuje możliwości konsol nowej generacji, aby zapewnić najbardziej realistyczną i płynną rozgrywkę w historii.Podczas pracy nad grą wykorzystano kombinezony Xsens pozwalające zebrać dane z rejestracji ruchu 22 zawodowych piłkarzach grających na pełnej intensywności jednocześnie i dokładnie przeanalizować ich ruchy. W ten sposób przyjrzano się ruchom prawdziwych piłkarzy, co przyniosło odświeżenie animacji – twórcy dodali do gry ponad 4000 nowych animacji.Osoby zamawiające Edycję Ultimate FIFA 22 w przedsprzedaży, skorzystają z oferty dwóch wersji w jednym, czyli bez dodatkowych opłat będzie można przenieść egzemplarz FIFA 22 z PlayStation 4 na PlayStation 5 lub z Xbox One na Xbox Series X|S.Zmieniono inteligencję i zachowanie taktyczne wszystkich 22 zawodników na boisku, tak aby uwydatnić ich role, osobowość i pracę zespołową. Piłkarze w FIFA 22 lepiej rozumieją kolegów z drużyny i potrafią z nimi współpracować.Gruntownie przebudowano ekrany podsumowania meczu i statystyk zawodników. Teraz każdy ma dostęp do większej liczby danych, aby lepiej zrozumieć grę swoją, swoich piłkarzy i przeciwnika.Zmiany w grze na konsole nowej generacji dotyczą też takich aspektów jak atak, obrona, walka w powietrzu, defensywa, strzelanie, drybling czy sztuczki. Poprawiono też zarówno karierę menedżera, jak i karierę zawodnika. W karierze menedżera w grze FIFA 22 będzie można teraz nawet stworzyć własny klub.Na okładce tegorocznej edycji popularnej gry piłkarskiej znalazł się Mbappé - reprezentant PSG i jeden z ambasadorów serii FIFA. Głos Dariusza Szpakowskiego towarzyszył graczom serii FIFA od ponad 15 lat i zapewne wiele osób zwróci uwagę na nowy głos komentującego. Twórcy gry zadecydowali, że w nadchodzącej odsłonie cyklu usłyszymy zamiast popularnego "Szpaka" Tomasza Smokowskiego w duecie z Jackiem Laskowskim.Zamawiając FIFA 22 PS5 czy Xbox w przedsprzedaży gracze mogą liczyć na następującą zawartość:Premiera gry już 1 października 2021 roku.