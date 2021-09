Gra od twórcy Undertale podbija Steama. Udostępniono ją za darmo

Warto sprawdzić.

Deltarune bezpłatnie na Steam

Źródło: SteamDB

Źródło: Steam, SteamDB / Foto. Toby Fox

Swoją premierę miał niedawno drugi rozdział gry Deltarune, który spotkał się z niezwykle ciepłym odbiorem społeczności. Nie tylko dlatego, że czekano na niego kilka lat. Za sukcesem stoi również nieco bardziej prozaiczny powód – deweloper zdecydował się na udostępnienie produkcji… zupełnie za darmo. Dlaczego?Deltarune to projekt twórcy Undertale, bardzo popularnego tytułu fabularnego. Toby Fox postanowił przygotować grę w podobnej stylistyce, lecz opowiadającą zupełnie inną historię. Jej pierwszy rozdział (docelowo ma być ich pięć) ujrzał światło dzienne niemalże trzy lata temu i przez długi czas nie było wiadomo, kiedy gracze doczekają się kolejnego.Dosyć dużym zaskoczeniem okazało się podanie daty premiery… dzień przed debiutem drugiego rozdziału. To jednak nie największy szok. Deweloper uznał, że ma wystarczająco pieniędzy i chciałby, by gracze wspomogli w tych trudnych czasach innych twórców niezależnych przedsięwzięć. Dlatego też pierwszy iNa skutki tej decyzji nie musieliśmy czekać zbyt długo. Na Steamie w jednym momencie grało w Deltarune ponad 100 tys. użytkowników. Przeciążeniu uległy także serwery platformy itch.io. Mówimy więc tu o bezdyskusyjnym sukcesie. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w produkcję, to wystarczy, że udacie się na stronę produktu i dodacie ją do swojej biblioteki.Warto mieć jednak na uwadze, iż kolejne rozdziały Deltarune nie będą już darmowe. Ich data premiery nie jest znana – wielce prawdopodobny jest nawet kilkuletni czas oczekiwania. Pozostaje więc uzbrojenie się w cierpliwość i śledzenie ogłoszeń dewelopera.