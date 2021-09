Titan Quest i Jagged Alliance za darmo na Steam. Świetna promocja na klasyki

Kultowe produkcje od THQ za darmo na Steam

„Titan Quest Anniversary Edition”

„Jagged Alliance 1: Gold Edition”

Źródło: Steam / Foto. THQ Nordic

Wydawca THQ Nordic obchodzi właśnie 10-lecie swojego istnienia. Jeszcze dziś spodziewać możemy się specjalnej transmisji na żywo, gdzie zaprezentowany zostanie szereg nowych gier. Tymczasem jednak warto zainteresować się świetną promocją na klasyczne produkcje przygotowaną z okazji jubileuszu. „Titan Quest Anniversary Edition” oraz „Jagged Alliance 1: Gold Edition” to gry, które bez ogródek nazwać można kultowymi. Mają one swoje lata, lecz dzięki licznym poprawkom i dedykowanym odsłonom na współczesne systemy operacyjne można bez problemu się nimi cieszyć także i na nowoczesnych sprzętach.Tytuły są do odebrania na platformie Steam . Wystarczy udać się na strony produktów (linki umieściliśmy powyżej) oraz dodać je do swojej biblioteki. Warto więc uczynić to teraz, by potem po prostu nie zapomnieć (co jest dosyć proste). Poniżej – tak dla przypomnienia – znajdziecie krótki opis każdej ze znajdującej się w promocji gry.to wydanie kultowej gry z gatunku hack & slash w odświeżonej wersji. Obejmuje ono podstawową wersję produkcji, rozszerzenie „Immortal Throne” oraz ogromną liczbę poprawek i ulepszeń. Mowa tu chociażby o ulepszonych mechanik multiplayer, wsparciu dla większej liczby rozdzielczości ekranu, poprawionej wydajności, wsparciu dla modyfikacji, balansie rozgrywki czy nowych przeciwnikach. W skrócie – mamy do czynienia z tą samą grą, ale w nieco nowszych szatach.to z kolei klasyk jeśli chodzi o gry klasyczne. Pakiet obejmuje podstawową wersję tytułu z 1994 roku oraz rozszerzenie sieciowe „Deadly Games”. Nie mamy tu co prawda do czynienia z żadną odświeżoną wersją, ale fani tego typu rozgrywki niewątpliwie będą zadowoleni. Nie każdy też miał oczywiście styczność z serią „Jagged Alliance” – teraz nadszedł idealny moment, by się z nią zapoznać.Przypominamy jeszcze, iżorganizowane przez THQ Nordic. Zobaczymy tam po raz pierwszy 6 gier od wydawcy oraz przedstawione zostaną szczegóły tych już wcześniej zapowiedzianych produkcji – m.in. ELEX 2. Warto więc zainteresować się transmisją na żywo.