Wiemy, kto zastąpi Dariusza Szpakowskiego w FIFA 22

Premiera gry FIFA 22 odbędzie się planowo 1 października 2021 roku. Pewien czas temu pojawiły się doniesienia, jakoby w najnowszej odsłonie gracze nie mieliby usłyszeć już legendy mikrofonu –



Tomasz Smokowski głosem FIFA 22 - to dobrze?

Głos Dariusza Szpakowskiego towarzyszył graczom serii FIFA od ponad 15 lat i zapewne dla wielu osób pogodzenie się z odsunięciem tego komentatora nie będzie takie proste. Jak się okazuje, w nadchodzącej odsłonie cyklu usłyszymy zamiast niego… Tomasza Smokowskiego w duecie z Jackiem Laskowskim. Cóż, nie jest to wielkie zaskoczenie.



Tomasz Smokowski to doświadczony komentator podejmujący się licznych współpracy z EA od dobrych kilku lat. Wyboru akurat tej osoby mogliśmy się więc spodziewać. Sam zainteresowany twierdzi z kolei, iż w końcu spełniło się jego marzenie – zawsze bowiem pragnął komentować mecze w serii gier FIFA. Poniżej możecie znaleźć krótki materiał prezentujący próbkę możliwości mężczyzny.



Jak na tą wiadomość zareagowała społeczność graczy? W większości pozytywnie – część osób czekała na swego rodzaju powiew świeżości. Oczywiście pojawiają się też negatywne głosy krytykujące głównie głos Tomasza, który „niekoniecznie pasuje do komentowania meczy”. Na razie jednak słyszeliśmy wyłącznie kilka zdań wypowiadanych przez dziennikarza. Więcej opinii zapewne pojawi się po premierze produkcji.



Przypominamy, że ta nastąpi już 1 października 2021 roku. Debiutu możemy spodziewać się na PC, Google Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch. W przypadku tej ostatniej konsoli mamy jednak do czynienia z Legacy Edition, czyli praktycznie tą samą grą, co w 2019 roku.



