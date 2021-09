Xbox Game Pass jeszcze we wrześniu wzbogaci się o kilkanaście gier

Lista prezentuje się ciekawie.

Xbox Game Pass - nowości na drugą połowę września

Źródło: Xbox

Flynn: Son of Crimson – 15 września (chmura, konsole, PC)

I Am Fish – 16 września (chmura, konsole, PC)

SkateBird – 16 września (chmura, konsole, PC)

Superliminal – 16 września (chmura, konsole, PC)

Aragami 2 – 17 września (chmura, konsole, PC)

Lost Words: Beyond the Page – 23 września (chmura, konsole, PC)

Sable – 23 września (chmura, konsole, PC)

Subnautica: Below Zero – 23 września (chmura, konsole, PC)

Tainted Grail: Conquest – 23 września (PC)

Lemnis Gate – 28 września (konsole, PC)

Astria Ascending – 30 września (konsole, PC)

Unsighted – 30 września (konsole, PC)

Phoenix Point – 1 października (konsole)

Xbox Game Pass to usługa ciesząca się coraz większym zainteresowaniem wśród graczy. Microsoft regularnie bowiem kusi użytkowników nowymi produkcjami dostępnymi w ramach abonamentu. Jak się okazuje, jeszcze we wrześniu konsumenci otrzymają pakiet trzynastu tytułów, z których tylko dwa miały swoją premierę w zeszłym roku.Microsoft zapowiedział właśnie zestaw gier, które trafią do Xbox Game Pass w drugiej połowie września. Nie da się ukryć, iż zapowiedź robi wrażenie. Dlaczego? Osiem zaprezentowanych produkcji zagości w ofercie usługi wraz z dniem premiery. Osoby opłacające abonament będą więc mogły cieszyć się dostępem do nich za stosunkowo niewielką cenę.Mowa tu między innymi o. Ucieszą się również fani gier platformowych, gdyż otrzymają oni „Glynn: Son of Crimson”, „I Am Fish” oraz „Lost Words: Beyond the Page”. Warto też zwrócić uwagę na „Aragami 2” czy „Subnautica: Below Zero”.Poniżej znajdziecie, gdyż z biblioteki Xbox Game Pass zniknie pięć produkcji – „Drake Hollow”, „Ikenfell”, „Night in the Woods”, „Kathy Rain” oraz „Warhammer: Vermintide II”.Warto też wspomnieć o ciekawej aktualizacji Xbox App dla Windows 10 . Od teraz można za jej pomocą strumieniować rozgrywkę z chmury i konsol Xbox na PC. Z tego dobrodziejstwa skorzystają jednak wyłącznie osoby opłacające abonament Xbox Game Pass Ultimate.Źródło i foto: Xbox