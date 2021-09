Mario w Minecraft? Fanowska modyfikacja robi wrażenie

Na razie jednak nie można jej pobrać.

Super Mario 64 w Minecraft? Dlaczego nie!

I'm working on a #Minecraft mod that runs the Super Mario 64 engine! It's very WIP right now but here's some highlights pic.twitter.com/QCfzl10ip0 — Dylan (@pdxdylan) September 13, 2021

Minecraft to prawdziwa kopalnia kreatywnych projektów tworzonych przez społeczność graczy. Dosyć często mamy do czynienia z naprawdę ogromnymi przedsięwzięciami znajdującymi się w produkcji od wielu lat. Zdarzają się też jednak pomysły, które po prostu zaskakują swoim nietypowym podejściem do tematu. Właśnie jedną z nich chciałbym dzisiaj Wam przedstawić.Użytkownik o pseudonimie Dylan zdecydował się na…. Nie mamy tu więc do czynienia z prostą implementacją skórki bohatera, ale przeniesieniem wszystkich animacji i umiejętności popularnego hydraulika. O czym dokładnie mowa?Modyfikacja pozwala na m.in.. Skorzystać też można z latania za pomocą specjalnej czapki ze skrzydłami oraz wspinać się po niektórych elementach. Wszystko to przy akompaniamencie charakterystycznych dźwięków. Jest jednak pewien szkopuł.