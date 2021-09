Cyberpunk 2077 z aktualizacją 1.31. Można już ją pobierać

Szereg poprawek.



Cyberpunk 2077 ujrzał światło dzienne w grudniu 2020 roku. Od tamtej pory otrzymał kilka naprawdę ogromnych aktualizacji oraz szereg łatek poprawiających krytyczne błędy. Produkcji od CD Projekt RED wciąż jednak daleko do ideału, więc gracze oczekują na kolejne zdecydowane kroki deweloperów ze studia CD Projekt RED. Właśnie zadebiutował patch oznaczony numerem 1.31.



Cyberpunk 2077 - aktualizacja 1.31

Tym razem skupiono się na naprawie licznych błędów związanych z zadaniami oraz efektami wizualnymi. Usprawniono również nieco system sztucznej inteligencji. Szczególnie zadowoleni powinni być gracze konsolowi, gdyż w końcu zajęto się optymalizacją zużycia pamięci na PlayStation 4. Jeśli zaś chodzi o samą wagę aktualizacji, to możemy mówić o przepaści pomiędzy poszczególnymi platformami.



Osoby posiadające Cyberpunka 2077 na Steamie muszą pobrać 4,7 GB danych, a konsumenci GOG.com zaledwie 817 MB. Diametralnie inaczej ma się sprawa z wersjami gry na konsole poprzedniej generacji. Łatka na PlayStation 4 waży 22,99 GB a na Xbox One – 21 GB. Trudno tak naprawdę wskazać skąd wynikają tak ogromne różnice.





Rozgrywka

Zadania i otwarty świat

Efekty wizualne

Interfejs

Inne

Konsole

Powyżej opisana aktualizacja oznaczona numerem 1.31 jest już dostępna do pobrania.Poniżej z kolei znajdziecie pełną listę zmian Naprawiono błąd, który sprawiał, że w momencie ulepszenia przedmiotu ze znacznikiem zadania podstawowa wersja tego przedmiotu nie znikała z ekwipunku.Naprawiono błąd, przez który atuty szybkości przeładowywania broni spowalniały czas przeładowania.Poprawiono wysokość skoku ładowanego.Dostosowano szybkość, z jaką wrogowie wykrywają skradanie się w zależności od poziomu trudności gry.V nie będzie się już zacinać w animacji spadania w trakcie wypadku motocyklowego, posiadając atut „Jak skała”.Naprawiono błąd, przez który Judy nie pojawiała się w swojej furgonetce na Jig-Jig Street.Thorton Galena „Rattler” nie będzie już niewrażliwy na obrażenia po wykonaniu zadania.Naprawiono błąd, przez który zadanie odnawiało się na celu cel „Udaj się na finałową walkę” w zapisach zrobionych na wersji 1.22.Naprawiono błąd, w wyniku którego cel „Poczekaj na nomadów” wyświetlał się na ekranie jeszcze długo po przybyciu na skrzyżowanie.Naprawiono błąd, w wyniku którego nie można było porozmawiać z nomadami w celu ustalenia planu.Naprawiono błąd, przez który samochód gracza blokował się między blokadą a barierką, co uniemożliwiało powrót do samochodu i blokowało postępy.Naprawiono błąd, przez który drogi po opadach deszczu nie wyglądały na mokre, co było wynikiem trwających prac nad systemem mokrych nawierzchni. W 1.31 mokre powierzchnie powinny wyglądać bardziej szczegółowo niż przed wystąpieniem problemu.Usunięto włosy i/lub brwi w przypadku, gdy wyłączono ich widok we wcześniejszych wersjach gry.Naprawiono błąd, przez który strzał z broni typu Tech wywoływał chwilowe oślepiające światło.Nie mów Saulowi – naprawiono błąd, przez który Carol brakowało tabletu lub siedziała w powietrzu podczas scenki.Przywrócono brakujące opisy Przegrzania i Krótkiego spięcia we wskazówkach hacków.Przywrócono brakujące opisy modyfikacji ubioru: Backpacker, Resist!, Osmosis i Tancerz.Naprawiono błąd, przez który gracze nie mogli odebrać w grze nagrody za rejestrację w związku z problemem: „Wystąpił problem z połączeniem sieciowym. Spróbuj później”.[PlayStation] Optymalizacja pamięci kart graficznych.Deweloperzy zaznaczają oczywiście, iż naprawione błędy nie dotyczyły wszystkich graczy. Mogło się więc zdarzyć, że ktoś nie doświadczył żadnego z nich. Warto też przypomnieć o nadchodzącym dodatku fabularnym do Cyberpunka 2077 oraz specjalnej wersji gry na konsole nowej generacji . Jej premiera odbędzie się planowo jeszcze w tym roku. Poza tym społeczność niewątpliwie czeka na kolejne większe aktualizacje.Źródło i foto: CD Projekt RED