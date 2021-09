Ogrom prezentacji gier na Sony PS Showcase. Zobacz najlepsze trailery nie tylko z PS5

GTA V w jeszcze bardziej next-genowym wydaniu

Podczas wydarzenia Sony PlayStation Showcase 2021 Japończycy uchylili rąbka tajemnicy w kwestii gier, których będziemy mogli doświadczyć w najbliższych miesiącach na platformie PS5. Jest dość ostrożnie, bo firma stawia na znane marki i ich nowe odsłony lub wręcz poprawione reedycje. Choć jest też nieco zupełnie świeżych pomysłów, w tym jeden współtworzony z brytyjskim zespołem rockowym Radiohead. Oczywiście nie wszystkie tytuły są projektami zespołów Sony czy ekskluzywnymi na tę platformę, ale to przekrój nadchodzących gier z różnych zakątków, które finalnie zobaczymy na PlayStation 5.Fani oczekują w końcu oficjalnej zapowiedzi zupełnie nowej części. Ostatnio doszło nawet do incydentu w niemieckim. Możliwe, że twórcy już nad nim pracują, ale na razie zapowiedzieli tylko odświeżony poprzedni projekt, czyli GTA V wraz z GTA Online na konsole nowej generacji. Prawdopodobnie premierę będzie miał w marcu 2022 roku, czyli mniej więcej po 9 latach od wydania oryginału, jak ten czas leci! Swoją drogą to ciekawe, kiedy Rockstar przestanie remasterować swoje ostatnie GTA. Może po premierze PS7?Jedną z największych marek obecnych ekskluzywnie na konsolach Sony jest God of War. Sukces odsłony z 2018 roku skłonił deweloperów do ciągnięcia dalej tego samego klimatu i rozwiązań narracyjno-gameplayowych. Znów zobaczymy nordyckie lokacje i budowanie więzi pomiędzy Kratosem i Atreusem, choć nie zabraknie pewnych zmian. Jednak to nie wywrócenie formuły do góry nogami, tylko ewolucja. Nie dostaliśmy dokładnej daty premiery, ale prawdopodobnie Ragnarok ukaże się w 2022 roku na PS5, ale też przemijające PS4.Jeśli można nazywać GTA V grą o niekoniecznie pierwszej świeżości, choć wciąż bardzo dobrą i szeroko lubianą, to co powiedzieć o wydanym w 2003 roku Knights of the Old Republic? Sony zapowiedziało powrót hitu BioWare (studio znane np. z serii Mass Effect) nad którym nie pracuje oryginalna ekipa, a twórcy z Aspyr, Lucasfilm Games i PlayStation Studios. Na razie nie znamy wielu szczegółów tytułu osadzonego w starym świecie Gwiezdnych Wojen, a wideo jest prostym teaserem. Jeśli liczyliście na więcej, to trzeba uzbroić się w cierpliwość.Sony nie raz chwaliło się pierwszą częścią Spider-Mana, wykorzystywało nawet grę do pokazów możliwości nośnika SSD w PS5 przed premierą konsoli. Nic dziwnego, że marka będzie dalej rozwijana przez Insomniac Games. W kolejnej odsłonie znajdzie się też miejsce dla Venoma, którego widzimy pod koniec trailera. Warto wspomnieć, że na PS5 wyjdzie też projekt z innym superbohaterem Marvela, ale nie chodzi o nikogo znanego z cyklu Avengers, a najbardziej popularnego X-Mena, czyli Wolverina. Niestety na razie brak bardziej szczegółowych informacji o projekcie.Ostatnim tytułem w świecie tej gry był zupełnie inny projekt w postaci Control. Jednak Remedy Entertainment planuje też powrócić do korzeni i wskrzesić w ulepszonej formie hit Alan Wake. Co więcej, na zwiastunie wspomniano o 5 października, a poza logotypami PS4 i PS5 znalazło się też miejsce na Epic Games, co potwierdza debiut na PC. Dodatkowo remaster pojawi się też na Microsoft Xbox One oraz Xbox Series X i S.Ostatnie dwie odsłony przygód Nathana Drakea (Uncharted: A Thief’s End i Uncharted: Lost Legacy) trafią w poprawionej formie na PlayStation 5, co nie jest niespodzianką. Jednak sensacyjnie brzmi rozszerzenie platformy docelowej o PC. I to nie tylko na Epic Games, jak w ostatnich latach miało miejsce z kilkoma projektami kojarzonymi z konsolami Sony, ale też powinniśmy otrzymam na start edycję Steam. Potwierdza to logo platformy na planszy końcowej. Nie znamy dokładnego dnia debiutu, ale wspomniano o wczesnym okresie 2022 roku.Tak jak Microsoft ma swój wyścigowy cykl Forza, Sony z PlayStation stawia na Gran Turismo. Najnowsza odsłona Gran Turismo 7 dla wielbicieli szybkich samochodów pojawi się na konsolach przemijającej generacji (Sony PlayStation 4), jak i najnowszym PlayStation 5. Od razu ujawniono dokładną datę premiery i będzie nią 4 marca przyszłego 2022 roku.Pełna humoru postapokaliptyczna seria strzelanek Borderlands doczeka się nietypowej pobocznej odsłony. Co prawda w tytule nie ma nic z jej nazwy, ale Tiny Tina’s Wonderlands, to po prostu Borderlands w świecie fantasy. Czy to oznacza, że pożegnamy futurystyczne spluwy? W żadnym wypadku. Po prostu zaznamy innego świata i przeciwników, a do naszego arsenału dołączy też magia. Nowy zwariowany trailer ujawnia datę premiery planowanej na 25 marca 2020 roku. Naturalnie to nie ekskluzywna produkcja Sony. Gra Gearbox pojawi się na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X i S.Popularny rockowy zespół Radiohead w najbliższych miesiącach wyda kolejny album, który nie do końca można nazwać zupełnie nowym. Będą na niego składały się nagrania z sesji powiązanych z wydanymi ponad 20 lat temu krążkami Kid A oraz Amnesiac. Wraz z płytą zespół chce wejść w nowe medium, którym są gry wideo. A może raczej interaktywne prezentacje? Trudno powiedzieć. Tak czy inaczej album Kid Amnesia doczeka się dodatku w postaci zmierzającego na PlayStation 5 i PC Kid A Mnesia Exhibition, który zapowiada się intrygująco.Mroczny klimat Japonii opanowanej przez ponadnaturalne siły wita nas w trailerze gry Ghostwire: Tokyo. Materiał o tytule Hannya zawiera elementy gameplayu, ale też typowych przerywników filmowych. Atmosfera nowoczesnego Tokio z neonowymi światłami wymieszana z grozą może przyciągać. Na finalny efekt musimy poczekać do wiosny 2022 roku. Poza posiadaczami PlayStation, w tytuł zagrają wielbiciele komputerów, a nawet konsol Microsoftu, choć raczej w późniejszym terminie.Projekt mający ukazać się początkowo na PlayStation i PC jest zupełnie nowym dzieckiem Square Enix. W pewnym sensie można go porównać do Alicji w Krainie Czarów czy Opowieści z Narnii. Główna bohaterka w dziwnych okolicznościach przenosi się do świata pełnego fantastycznych stworzeń i magii. Nie jest to sielankowa kraina, w grze nie zabraknie masy akcji, walki czy elementów wymagających zręcznego poruszania się po świecie. Premiera przewidziana jest na wiosnę 2022 roku.Źródło i foto: Sony / własne / theverge