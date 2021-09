Najlepsze polskie gry ubiegłego roku. Znamy laureatów Digital Dragons Awards

Najlepszą grę 2020 roku zrobiono w Krakowie.

Best Polish Game of 2020: Ghostrunner (One More Level)

Best Polish Game Art of 2020: Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED)

Best Polish Game Design of 2020: Carrion (Phobia Game Studio)

Best Polish Mobile Game of 2020: Book of Demons – Tablet Edition (Thing Trunk)

Best Polish Original Game Soundtrack of 2020: Marcin Przybyłowicz, P.T. Adamczyk, Paul Leonard-Morgan - Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED)

Best Foreign Game of 2020: Hades (Supergiant Games)

Special Recognition Award – Artur Maksara

Podczas galikończącej tegoroczną edycję DD nagrodzono. Zwycięzców wyłoniło w drodze głosowania jury złożone z czołowych polskich krytyków gier cyfrowych.Za najlepszą polską grę 2020 roku uznano– grę akcji osadzoną w szarej cyberpunkowej rzeczywistości. Produkcja krakowskiego One More Level była zdecydowanym faworytem jurorów.Największa premiera ubiegłego roku,, podzieliła krytyków i graczy, którzy byli jednak zgodni w kwestii oprawy audiowizualnej. Tę powszechnie uznano za fenomenalną i to właśnie dzięki niej CD Projekt RED może dołączyć do kolekcji kolejne dwa smocze jaja w kategoriach Best Polish Original Game Soundtrack i Best Polish Game Art.Nagrodę Best Polish Game Design otrzymała niezależna produkcja Phobia Game Studio -. Jury doceniło „odwrócony horror”, w którym gracz wciela się w niepowstrzymanego potwora rodem z „Coś” Johna Carpentera i terroryzuje bazę badawczą.Smocze jajo dla Best Polish Mobile Game zostało wręczone ekipie Thing Trunk za, wyczekiwaną wersję mobilną hack’n’slasha odwołującego się do kultowego Diablo.Statuetkę dla najlepszej gry zagranicznej otrzymała mitologiczna gra akcjistudia Supergiant Games, twórców tytułów takich jak Bastion, Transistor i Pyre. Gra otrzymała również wyróżnienie za najlepszą grę na tegorocznych nagrodach BAFTA.Nagroda specjalna trafiła do. Obecnie w firmie AMD wspiera producentów gier profesjonalnym sprzętem, wcześniej producent w Flying Wild Hog. Członek zarządu Fundacji Indie Game Polska a także Game Industry Conference.W tym roku gala Digital Dragons Awards odbyła się po raz pierwszy na antenie Polsat Games. Wieczór poprowadzili dziennikarze Polsat Games Radek Nałęcz i Tadeusz Zieliński oraz Sonia Wojciechowska z zespołu Digital Dragons Krakowskiego Parku Technologicznego.