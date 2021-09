Far Cry 3 na PC do odebrania zupełnie za darmo

Warto się pospieszyć.



Ostatnio mamy do czynienia z dosyć regularnym oferowaniem popularnych produkcji zupełnie za darmo. Nie tak dawno przecież odebrać mogliśmy



Far Cry 3 za darmo w Ubisoft Store

Serii gier Far Cry raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Co prawda niektóre jej odsłony wzbudzały kontrowersje i niekoniecznie w pełni zadowalały społeczność, ale nie można odmówić cyklowi ogromnej popularności. Zresztą – niedługo swoją premierę będzie miała szósta część z akcją osadzoną na wyspie inspirowaną Republiką Kuby.



Dziś jednak nie o tym. Ubisoft zdecydował się właśnie na bezpłatne udostępnienie gry Far Cry 3 na PC za pośrednictwem Ubisoft Store. Przypisanie tytułu do własnej biblioteki jest dosyć proste. Wystarczy udać się oferta potrwa wyłącznie do 11 września.



Jeśli nie mieliście nigdy okazji zagrać w trzecią część serii Far Cry, to warto nieco przybliżyć jej fabułę. Jako gracze wcielamy się w niej w Jasona Brody’ego. Bohater niefortunnie wyskoczył ze spadochronu i trafił na wyspę pełną niezbyt przyjaznych piratów. Jego głównym celem jest pozbycie się ich, a przy okazji odbicie z ich rąk uwięzionych przyjaciół.



Far Cry 3 trafiło na rynek w 2012 roku, więc mówimy tu już o niemalże 10-letniej produkcji. Zorganizowana właśnie promocja jest jednak świetną okazją do tego, by nieco bliżej zapoznać się z cyklem popularnych FPS-ów.



Źródło i foto: Ubisoft