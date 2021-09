Ekipa Friza z pierwszą grą mobilną jeszcze w tym roku

Szykuje się hit?



Ekipy Friza raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest to bez wątpienia najpopularniejsza grupa twórców w historii polskiego internetu. Na przestrzeni minionego roku zdecydowali się jednak



Pierwsza gra od Ekipy jeszcze w 2021 roku

O planach wejścia Ekipy na rynek gier wiadomo od dłuższego czasu. Nawiązanie współpracy z wrocławskim studiem deweloperskim T-Bull (wchodzącym w skład Ekipa Games) było dosyć głośno komentowane przez polskie media oraz ich odbiorców. Właśnie doczekaliśmy się kolejnych informacji o pierwszym gamingowym przedsięwzięciu grupy YouTuberów.



Łukasz Wojtyca przekazał na Twitterze o pomyślnym przebiegu spotkania w sprawie gry mobilnej. Ma ona zadebiutować jeszcze w 2021 roku na urządzeniach z systemem Android oraz iOS. Nie wiadomo do końca czego możemy się spodziewać – szczegóły mają zostać podane już niedługo. Co jednak ciekawe, po 2023 roku mają ruszyć pracę nad projektami AAA. Do tego czasu deweloperzy skupią się wyłącznie na grach przeznaczonych na smartfony.



Mieliśmy wczoraj spotkanie na temat naszej pierwszej gry mobilnej (jeszcze w tym roku), wytworzonego świata i kolejnych produkcji. Gier będzie więcej niż planowaliśmy. Na razie nie mogę zdradzać więcej ale skupiam się teraz na projektach Pigeon Pictures i naszej spółki od gier. — Łukasz Wojtyca (@lukaszwojtyca) September 2, 2021



