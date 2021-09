Produkcja gier od Sony na PlayStation 5 będzie kosztować fortunę

Czy użytkownicy też zapłacą więcej?



Od premiery konsoli PlayStation 5 minęło prawie dziesięć miesięcy. O jej powszechnej dostępności wciąż nie ma mowy i raczej trudno wskazać konkretną datę, kiedy ten stan rzeczy ulegnie zmianie. Prace nad grami na nową generację trwają jednak w najlepsze i jak się okazuje – koszt ich wyprodukowania może przyprawić o zawrót głowy.



Wyprodukowanie gier na PS5 nie będzie tanie

Informacje te pochodzą od byłego szefa PlayStation. Shawn Layden udzielił wywiadu dla redakcji Bloomberg, gdzie przekazał nieco ciekawostek dotyczących nie tylko samego procesu produkcji ekskluzywnych gier wideo, ale także rosnących cen wskutek nieustannego postępu technologicznego. O jakich więc kwotach mówimy?



Layden prognozuje, iż już niedługo koszt wyprodukowania tytułu AAA wyniesie co najmniej 200 milionów dolarów. Taki budżet ma pozwolić m.in. Sony na tworzenie wyjątkowych projektów wykorzystujących maksimum możliwości konsoli PlayStation 5. Mowa tu chociażby o „Horizon Forbidden West”, „Gran Turismo 7” czy nowy „God of War”.





Co ciekawe,. Były szef Sony twierdzi jednak, iż wciąż powstawać będą nowe IP – lecz także z myślą o potencjalnych kolejnych częściach. Trudno się z tymi stwierdzeniami nie zgodzić.Niewątpliwie rosnący budżet gier wideo może przełożyć się na to, ile finalnie zapłacą za produkty użytkownicy. Produkcje na nową generację konsol już teraz kosztują naprawdę sporo i raczej to nie koniec wzrostów cen. Niestety.Źródło: Bloomberg / Foto. Sony