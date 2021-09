Obszedłeś wymóg TPM 2.0 w Windows 11? Nie zagrasz na nim w Valorant, gra wymaga TPM

Nie tylko Windows 11 wymaga TPM 2.0 i secure boot, jest już pierwsza gra, która się bez nich nie uruchomi

Kiedy Microsoft zaznaczył, że do instalacji i posługiwania się nadchodzącym Windowsem 11 czy jego aktualną edycją testową potrzebna jest obecność modułu TPM 2.0, w sieci zawrzało. Wiele nieco starszych wciąż wydajnych maszyn nie może się nim pochwalić, więc automatycznie zostają pozbawione możliwości pracy na najnowszym systemie giganta z Redmond. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bo można to obejść, choć podobno nie bez konsekwencji. W międzyczasie podobne wymaganie dotknęło popularnej strzelanki sieciowej od Riot Games.Część osób korzystających z poglądowej wersji Windowsa 11 i chcących odprężyć się w Valorancie, zaczęła donosić o nietypowej blokadzie. Według internetowych wpisów graczy, tytuł autorstwa Riot Games nie uruchomi się, jeśli mamy, ale zrobiliśmy to bez spełniania wymogu aktywnych związanych z bezpieczeństwem rozwiązań secure boot lub TPM 2.0. Jest kilka sposobów, aby to obejść podczas aktualizacji Windowsa 10 na 11, wystarczy też czysta instalacja nowego systemu z ISO. Jednak według Microsoftu możemy natknąć się na nieprzyjemności. Firma twierdzi, że wtedy możemy nie dostawać aktualizacji, a przynajmniej ich części.