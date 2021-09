Nadchodzi Battlefield Mobile. Niedługo ruszą testy gry

Niespodzianka.

Battlefield Mobile z testami jeszcze w tym roku

Źródło: EA

Źródło: EA, Sklep Play

Mobilne produkcje z roku na rok stają się coraz popularniejsze. Wszystko rzecz jasna za sprawą niezwykle wydajnych smartfonów oraz zaangażowanych użytkowników, którzy zaczynają w większym stopniu doceniać rozgrywkę na mniejszym ekranie. Wystarczy spojrzeć chociażby na sukces Call of Duty Mobile czy Fortnite. Do tego grona niedługo dołączy również Battlefield Mobile.O planach przeniesienia popularnej serii strzelanek na smartfony wiedzieliśmy od pierwszej połowy 2021 roku. Wydawca przedstawił wtedy swoje plany rozwoju marki i informacja o mobilnej odsłonie Battlefielda raczej nie zrobiła wielkiego wrażenia. Do tej pory nikt jednak nie wiedział na co muszą przygotować się gracze. Cóż – aż do teraz, gdyżoraz informacji na temat nadchodzącej produkcji.Wszystkie dane pochodzą z nieopublikowanej jeszcze publicznie karty produktu w Sklepie Play . Możemy je więc uznać za wiarygodne w stu procentach. Okej, więc co przygotowują dla nas deweloperzy? Przede wszystkimczy mnogość dostępnych broni oraz pojazdów. Produkcja będzie darmowa, więc nie zabraknie mikropłatności – te mają być jednak nieinwazyjne i nie dawać przewagi nad innymi.Same zrzuty ekranu z gry również prezentują się nienagannie. Rzecz jasna mamy do czynienia z nieco uproszczoną grafiką, lecz i tak całość wygląda naprawdę przyjemnie., lecz już tej jesieni wystartują pierwsze beta testy. Wtedy też mieszkańcy Indonezji oraz Filipin otrzymają możliwość przetestowania mapy Grand Bazaar oraz trybu Podboju.Nie do końca wiadomo, kiedy dostęp do gry uzyska większa pula użytkowników. Pozostaje więc uzbrojenie się w cierpliwość i oczekiwanie na kolejne informacje dotyczące Battlefield Mobile. Warto pamiętać, iż październiku 2021 zadebiutuje jeszcze Battlefield 2042.