Kolejna darmowa gra na Epic Games Store. To świetna platformówka

Warto się zainteresować.

Yoku's Island Express za darmo na Epic Games Store

Nikogo raczej nie dziwią już wiadomości o kolejnych bezpłatnych grach dostępnych poprzez Epic Games Store. Nie ma wręcz tygodnia bez możliwości przypisania kolejnej produkcji do swojej biblioteki – ostatnio chociażby mieliśmy do czynienia z „promocją” na trzecią część serii Saints Row . Teraz przyszedł czas na coś zgoła innego.Wczoraj (2 września) o godzinie 17:00. Oferta dostępna będzie do 9 września, więc jest jeszcze nieco czasu na odebranie tytułu, lecz z doświadczenia wiem, że raczej nie warto zostawiać takich rzeczy na ostatnią chwilę – zwłaszcza jeśli nie mówimy o skomplikowanym procesie. Wystarczy udać się na stronę produktu oraz zrealizować zamówienie na kwotę 0 zł. Nic prostszego.Zapewne wiele osób nie ma jednak pojęcia na temat Yoku’s Island Express. Nic zresztą dziwnego, jest to bowiem niszowa produkcja od studia Villa Gorilla. Za jej dystrybucję odpowiada jednak popularny wydawca Team17 odpowiedzialny za chociażby serię Overcooked. Poniżej znajdziecie krótki opis udostępnionej właśnie platformówki.