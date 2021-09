Czy Cyberpunk 2077 doczeka się w końcu wersji multiplayer?

Duży multiplayerowy Cyberpunk kolejną grą CD Projektu? Na pewno nie w najbliższym czasie

Wydany pod koniec 2020 roku nowy hit CD Projektu miał doczekać się multiplayera. Mimo fali niezadowolenia ze stanu technicznego gry, w zasadzie produkcja podobała się jako koncepcja i mocno angażowała fanów, poza tym skala zamówień była ogromna, wiec "hit" nie jest na wyrost. Mówiono wręcz o osobnej grze w świecie Cyberpunka 2077, ale opartej na zmaganiach sieciowych. Wersje narracji zmieniano, ale wydaje się, że mamy ostateczne potwierdzenie planów polskiego dewelopera.Prezes firmy Adam Kiciński poinformował podczas czatu dla inwestorów na Stockwatch, że CD Projekt nie planuje wydania osobnego cyberpunkowego tytułu sieciowego w najbliższym czasie. Jak stwierdził - "Nasze plany nie zakładają wydania osobnej gry multiplayerowej w uniwersum "Cyberpunka" w najbliższej przyszłości. Podtrzymujemy to, co mówiliśmy podczas aktualizacji strategii w marcu br. - podstawą naszego biznesu jest produkcja gier RPG dla jednego gracza, natomiast zamierzamy wzbogacać nasze przyszłe produkcje elementami sieciowymi. Chcemy robić to rozsądnie, krok po kroku."Co więcej, Piotr Nielubowicz będący wiceprezesem spółki podkreślił, że na razie skupiają się na wersjach Cyberpunka 2077 i Wiedźmina 3 na konsole nowej generacji (czyli Xbox Series X oraz S i PlayStation 5), a także dużym dodatku do Cyberpunka 2077. Next-genowe projekty planowo powinny ukazać się w późnym okresie 2021 roku. Pamiętajmy, że CD Projekt wciąż inwestuje w dwa inne wiedźmińskie projekty i rozwija je. To nowy mobilny Wiedźmin: Pogromca potworów, który miał naprawdę świetny start oraz ciągle cieszący się sympatią graczy karciany Gwint.Źródło: stooq / Foto: CD Projekt