Cyberpunk 2077 na next-geny jeszcze w tym roku? CD Projekt dopuszcza opóźnienie

Przedstawiono również szereg interesujących informacji dotyczących tego, jak aktualnie wygląda podział pracy w CD Projekt.(nieco mniej niż w grudniu zeszłego roku). Część osób przeniesiona została bowiem do produkcji pierwszego fabularnego dodatku. Zwiększyło się także zaangażowanie jeśli chodzi o inne projektu oraz firmę Spokko. Okej, ale co z odsłonami na next-geny?Te nie zostały uwzględnione w powyższym wykresie, więc domniemywać można, iż odpowiadają za nie zewnętrzne podmioty (lecz trudno to stwierdzić). Ze słów przedstawicieli CD Projektu wynika jednak, że Wiedźmina 3: Dziki Gon oraz Cyberpunka 2077 na konsolach nowej generacji ujrzymy. Michał Nowakowski, członek zarządu CD Projekt, wspomina jednak o mobilności tego terminu i nie należy go traktować jeszcze jako ostateczny. Miejmy jednak nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie.Jeśli chodzi o datę premiery pierwszego fabularnego dodatku, to tutaj trudno mówić o jakichkolwiek datach. Przed deweloperami zapewne jeszcze sporo pracy i raczej nie chce mi się wierzyć, żeby tym razem wypuścili coś obarczonego krytycznymi błędami. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na oficjalne komunikaty od CD Projektu.Poza tym przypomniano o inwestycjach w postaci zakupu kanadyjskiego studia Digital Scapes oraz o innych projektach pokroju komiksów osadzonych w wiedźmińskim świecie czy mobilnej grze Wiedźmin: Pogromca Potworów Źródło i foto: CD Projekt