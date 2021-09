PlayStation Plus na wrzesień. Przyzwoita oferta gier na koniec wakacji

Nie ma na co narzekać.



Każdego miesiąca mamy do czynienia z nową ofertą bezpłatnych gier dla subskrybentów usługi PlayStation Plus. Nie da się ukryć, iż niekiedy udostępniane produkcje wołają wręcz o pomstę do nieba. Zdarzają się również jednak ciekawe promocje, które mają szansę zaciekawić nieco bardziej pokaźne grono użytkowników. Tak też będzie we wrześniu.



Wrześniowa oferta PS Plus ujawniona

Jeśli śledzicie wszystkie doniesienia o nowościach w ramach PlayStation Plus, to mieliście okazję poznać wrześniową ofertę jeszcze przed jej oficjalnym ogłoszeniem. Umieszczone w sieci przecieki sprawdziły się bowiem w stu procentach. Już za kilka dni osoby opłacające dostęp do usługi otrzymają możliwość przypisania do konta trzech gier. Mowa tu o: "Overcooked: All You Can Eat!", "Hitman 2" oraz "Predator: Hunting Grounds".