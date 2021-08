Wargaming obraził streamera World of Warships wulgarnym kodem promocyjnym

Żenująca akcja.

World of Warships to rozwijana przez Wargaming (tak, to ci od World of Tanks) darmowa gra wieloosobowa, w której gracze z całego świata przejmują kontrolę nad statkami wojennymi. W ostatnim czasie wielu czołowych streamerów zajmujących się na co dzień tym tytułem, zaczęło krytykować firmę za zbyt nachalną monetyzację swojego produktu. Niektórzy postanowili w ramach protestu zaprzestać streamowania World of Warships na swoich kanałach. Inną drogą poszedł Rosjanin o pseudonimie Turry, który otwarcie skrytykował zespół deweloperski. Wargaming w rewanżu publicznie upokorzył gracza.Turry został usunięty z programu współpracy z Wargamingiem za swoje wypowiedzi, ale dla firmy nie była to wystarczająca kara. Studio zaoferowało widzom swojego rosyjskojęzycznego streamu kod promocyjny, który zapewniał dodatkową zawartość w grze graczom na rosyjskich serwerach. Jeśli dobrze przyjrzycie się ciągowi znaków, dostrzeżecie tam fragment "FKUTURY". FK U TURY, czyli... "pieprz się Turry". Wargaming twierdzi, że to wybryk jednego z moderatorów prowadzących transmisję.– czytamy w poście na forum społecznościowym.Wargaming wypuściło nowy kod bonusowy dla graczy,, który zapewnia im 1500 tokenów, które można wykorzystać do zakupu przedmiotów w grze.Turry powiedział, że początkowo poczuł się "bardzo obrażony" i zły, ale ostatecznie postanowił spojrzeć na sprawę z przymrużeniem oka. Otrzymał również bezpośrednie przeprosiny od Wargamingu, co pomogło złagodzić sytuację. Streamer mimo wszystko wciąż nie jest w pełni zadowolony z podjętego przez Wargaming rozwiązania konfliktu.Turry potwierdził, że Wargaming nie zaproponowało mu ponownej współpracy, ale nie ma o to żalu. I tak by jej nie podjął.Źródło: PC Gamer