Netflix Games już w Polsce. Bez dodatkowych opłat zagramy w dwie produkcje

Gry od Netflixa na razie tylko w Polsce

Porozmawiajmy o grach na Netflix. Od dzisiaj użytkownicy w Polsce mogą wypróbować dwie gry mobilne na Androidzie: Stranger Things 1984 i Stranger Things 3. Jesteśmy na wczesnym etapie i mamy jeszcze dużo pracy do wykonania w nadchodzących miesiącach, ale to nasz pierwszy krok. pic.twitter.com/T2QlTH4xoY — Netflix Polska (@NetflixPL) August 26, 2021

O planach wejścia platformy Netflix na rynek gamingowy mówiło się od kilku dobrych miesięcy . Jak się okazuje, streamingowy gigant postanowił rozpocząć dziś proces realizacji swojego planu. Polskim subskrybentom serwisu przyznany został właśnie dostęp do dwóch produkcji mobilnych: Stranger Things 1984 oraz Stranger Things 3.Od kilku lat Netflix posiada w swojej ofercie szereg filmów interaktywnych, które wymagają niewielkiej ingerencji użytkownika. Koncern udzielił również licencji na dwie gry wideo stworzone w celu promocji serialu Stranger Things. Teraz jednak podjęty został nieco śmielszy krok – Netflix rozpoczął testy oferowania gier wewnątrz mobilnej aplikacji na Androida.Co ciekawe,. Jeśli więc jesteście subskrybentami Netflixa (i posiadacie smartfon z Androidem na pokładzie), to już od dziś – bez dodatkowych opłat - możecie uzyskać. Oczywiście w przyszłości – jeśli projekt się przyjmie – pojawi się więcej gier w ofercie.Po wejściu do aplikacji powinna pojawić się. Kliknięcie w miniaturkę i wybranie opcji „Instaluj” przeniesie użytkowników do Sklepu Play. Proces pobierania będzie odbywał się więc przez usługę Google – po uruchomieniu produkcji wymagane jednak będzie ponowne zalogowanie się do platformy Netflix (przynajmniej na razie). To może zabrzmieć jak oczywistość, ale subskrybenci otrzymają gry w ich pełnej wersji. Oznacza to, że. Brzmi świetnie.Można jednak wyszukać produkcje ręcznie w Sklepie Play oraz bez problemu je zainstalować i zalogować się do Netflixa. Przebrnąłem przez ten proces bez żadnych komplikacji i tytuły oparte o Stranger Things działają bez zarzutu. Pewnie kwestią dni jest dostępność zakładki w mobilnej aplikacji u wszystkich użytkowników.Na razie nie znamy kolejnych planów Netflixa. Trudno więc określić jak długo potrwają testy usługi w Polsce, kiedy dodane zostaną nowe gry i kiedy dostęp do nich uzyskają osoby wyposażone w urządzenia z iOS na pokładzie. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość.