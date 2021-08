Saints Row: The Third Remastered za darmo na Epic Games Store

Warto odebrać.



O cyklu Saints Row ponownie zaczyna robić się głośno. Podczas imprezy Gamescom zapowiedziano kolejną część gry, która ma stanowić reboot cyklu. Co ciekawe, przez pewien okres będzie ona dostępna wyłącznie za pośrednictwem Epic Games Store . Z tej okazji zdecydowano się na przygotowanie specjalnej promocji.Bezpłatnie odebrać można bowiem grę Saints Row: The Third Remastered. Wystarczy wejść na dedykowaną stronę , dodać produkcję do koszyka, sfinalizować transakcję opiewającą na szaloną kwotę 0 zł i wkroczyć do szalonego świata. Można tego dokonaćZapewne wielu osobom obiła się o uszy seria Saints Row, która często nazywana jest „szaloną kopią GTA”. Trzecia część jest uważana za jedną z najlepszych odsłon. Zadebiutowała ona na rynku niemalże 10 lat temu, a

Poleciłbym ją szczególnie osobom, które lubią czarny humor, absurd oraz wszechobecną drwinę. Saints Row: The Third nie należy do gier najpoważniejszych i należy mieć to na uwadze przy decydowaniu się na zabawę. Jeśli poszukujecie odskoczni od „poważnego” GTA, to warto się produkcją dostępną na Epic Game Store zainteresować.



W lutym 2022 roku planowany jest jednak debiut rebootu serii. Tytuł został nazwany po prostu Saints Row i stanowić ma powrót do gangsterskich korzeni znanych z pierwszych dwóch części cyklu. Gra będzie miała swoją premierę na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X oraz PC.



