Minecraft: ta paczka tekstur sprawi, że poczujesz się jak w świecie LEGO

MineBricks zamienia świat Minecrafta w LEGO

Minecraft przez lata zgromadził wokół siebie niezwykle liczną, aktywną oraz kreatywną społeczność. Praktycznie codziennie usłyszeć można o zapierających dech w piersiach projektach stworzonych przez graczy. Ten tytułowy także do nich należy, choć dla niektórych stanowić będzie wyłącznie interesującą ciekawostkę. Poznajcie MineBricks.Jest to, lecz o tyle wyjątkowa, że. Za przedsięwzięcie odpowiada użytkownik kryjący się za pseudonimem macio6. Na poniższej prezentacji zobaczyć możecie jak prezentuje się texture pack w „akcji”. Cóż – trzeba przyznać, że całość robi wrażenie i wygląda niezwykle uroczo.Jeśli więc jesteście graczami Minecrafta i uwielbiacie LEGO, to nie pozostaje nic innego, niż pobranie MineBricks . Paczka tekstur w rozdzielczości 128x128 pikseli została udostępniona bowiem bezpłatnie. Osoby preferujące lepszej jakości doznania mogą zapłacić 2 dolary za rozdzielczość 512x512 pikseli lub 5 dolarów za 1024x1024 pikseli.Warto wspomnieć, iż MineBricks jest kompatybilne z większością popularnych shaderów. Pozwolą one wydobyć specyficzny połysk plastiku, dzięki czemuMinecraft dostępne w sklepach.Twórca projektu poinformował dodatkowo, że prace nad kolejnymi wersjami paczki tekstur wciąż trwają. Nie wszystko bowiem może na razie prezentować się idealnie i należy wziąć to pod uwagę podczas podejmowania decyzji o pobieraniu i instalacji MineBricks.Źródło i foto: YouTube