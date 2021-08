Xbox Cloud Gaming w końcu zagości na konsolach

Trochę musieliśmy poczekać.





Xbox Cloud Gaming także na konsolach Microsoftu

Microsoft od dłuższego czasu promuje usługę xCloud, która docelowo ma odmienić gamingowy rynek. Obecnie znajduje się ona w fazie beta i do tej pory korzystać z niej można było wyłącznie za pośrednictwem smartfonów z Androidem i iOS, a także desktopowych przeglądarek internetowych. Powoli jednak ten stan rzeczy zaczyna się zmieniać.Nie tak dawno informowaliśmy Was bowiem, iż dostęp do xCloud uzyskać można także przy pomocy dedykowanej aplikacji Xbox na Windows 10 . W tym zestawieniu brakowało jeszcze konsol ze stajni Microsoftu i jak się okazuje – xCloud pojawi się na nich jeszcze w tym roku. Takie ogłoszenie padło podczas rozpoczętego właśnie Gamescomu.Gigant z Redmond przekazał ponadto, że na początku. Jeśli więc posiadacie szybkie łącze internetowe, konsolę Xbox Series X|S lub Xbox One oraz jesteście subskrybentami Xbox Game Pass w wersji Ultimate, to już za kilka miesięcy będziecie mogli zaoszczędzić nieco miejsca na dysku swojego urządzenia.Wejście do gry to bowiem w tym przypadku kwestia jednego kliknięcia. Warto też pamiętać, iż dla graczy wyposażonych wyłącznie w Xbox One, xCloud stanowi jedyną szansę na uruchomienie m.in. Microsoft Flight Simulator czy The Medium. Dodatkowo produkcje włączą się w trybie Xbox Series X – wraz ze wszystkimi usprawnieniami graficznymi itd. Jest więc na co czekać.Konkretna data implementacji xCloud do sprzętów Microsoftu nie została jeszcze podana. Premiery spodziewać można się jednak. Członkowie programu Xbox Insider otrzymają dostęp kilka miesięcy wcześniej.Źródło i foto: The Verge , Microsoft