Sony przerwało prace nad ekskluzywną grą po… 7 latach

Wild anulowane - to mogła być świetna gra

Raczej rzadko mamy do czynienia z sytuacją, gdzie prace nad grą zostają anulowane praktycznie na finiszu projektu. Jak się jednak okazuje, Sony zdecydowało się właśnie na taki krok w przypadku Wild – produkcji zapowiedzianej jeszcze podczas imprezy Gamescom w 2014 roku. Co było przyczyną podjętej decyzji?Ponad siedem lat temu zapowiedziano grę, która docelowo miała być. Nie da się ukryć, że niezbyt często można usłyszeć o takim połączeniu. Wtedy Sony ogłosiło, iż tytuł będzie ekskluzywny dla konsoli PlayStation 4. Pewien czas temu z kolei zapowiedziano ekskluzywność pozycji dla PlayStation 5 Jak informuje jednak popularny insider Jeff Grubb,. Powody takiego obrotu spraw nie są do końca znane. Mówi się, że za wszystkim stoi odejście reżysera projektu, Michela Ancela ze studia Wild Sheep. Pożegnał się z deweloperami jeszcze w 2020 roku. Niedługo potem zespół odpowiedzialny za grę przestał nad nią pracować. Warto wspomnieć, że była ona w pełni ukończona.