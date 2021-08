Skyrim zostanie wydany po raz kolejny. Zapowiedziano specjalną edycję gry

Pojawi się kilka nowości.



Niemalże dziesięć lat minęło od premiery The Elder Scrolls V: Skyrim. Kultowa już gra pojawiła się przez ten czas na praktycznie wszystkich dostępnych platformach i jak się okazuje – Bethesda nie planuje rezygnować z zarabiania na tejże produkcji. Zapowiedziano bowiem właśnie kolejne, jubileuszowe, wydanie tytułu.



Skyrim po 10 latach wciąż żywy

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition zadebiutuje 11 listopada 2021 roku, czyli dokładnie dekadę po tym, jak „piątka” po raz pierwszy ujrzała sklepowe półki. Czego mogą spodziewać się użytkownicy? Przede wszystkim tego samego co w Special Edition (podstawowa wersja gry oraz dodatki Dragonborn, Dawnguard oraz Hearthfire). Jeśli zaś chodzi o nowości, to jubileuszowa odsłona zintegrowana zostanie z ponad 500 fanowskimi modyfikacjami, które są dostępne w ramach Creation Club.



Dodatkowo spodziewać się można szeregu usprawnień technicznych oraz kilku zupełnie nowych funkcji (dostępnych później za darmo również dla posiadaczy Special Edition). Mowa tu o m.in. zadaniu Saints and Seducers, możliwości wędkowania oraz specjalnym trybie Przetrwania. Na szczegóły tych wszystkich elementów jeszcze jednak musimy trochę poczekać.





Oczywiście gra nie będzie bezpłatna. Jeśli zależy Wam na dostępie do zintegrowanych modyfikacji oraz poprawek, to uiścić będzie trzeba standardową opłatę. Za darmo udostępnione zostaną jednak wyżej wspomniane nowości w postaci np. opcji łowienia ryb. Posiadacze Special Edition na konsole PlayStation 4 oraz Xbox One mogą dodatkowo liczyć na aktualizację do dedykowanej odsłony na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S – także bezpłatnie.



Zapewne na przestrzeni kilku kolejnych miesięcy dowiemy się nieco więcej o „nowej” wersji Skyrima. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w tę kultową produkcję, to chyba premiera Anniversary Edition będzie idealnym momentem.



Źródło i foto: Bethesda