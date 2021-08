Remaster Quake w 4K już dostępny na PC i konsolach

Smakowity kąsek dla graczy.

Remaster Quake już dostępny

QuakeCon 2020 nie odbył się ze względu na pandemię, ale id Software postanowiło w tym roku zrekompensować to wszystkim fanom. W trakcie tegorocznego wydarzenia zaprezentowano remaster Quake. Kultowy pierwszoosobowy shooter powraca w wydaniach na komputery osobiste oraz konsole Xbox, PlayStation, a nawet Nintendo Switch! Na PlayStation 5 i Xbox Series X/S Quake już teraz może działać przy odświeżaniu 120 Hz, a pełna aktualizacja dla platform nowej generacji pojawi się w późniejszym terminie za darmo, o czym wkrótce poznamy więcej szczegółów. Niestety, nie jest dostępny za darmo - cena Quake Remastered to ok. 40 złotych.Czym remaster Quake z 2021 roku różni się od oryginalnej gry z 1996 roku? Studio id Software przerobiło grę w taki sposób, aby dodać obsługę rozdzielczości panoramicznych do 4K, dynamicznego oświetlenia, antyaliasingu, głębi ostrości i nowych modeli. Niespodzianka: całą zawartość dla jednego gracza da się ogrywać z maksymalnie trzema innymi graczami w trybie online lub na podzielonym ekranie w trybie współpracy. W tle przygrywa dobrze znana muzyka komponowana przez, znanego z Nine Inch Nails.Oprócz kampanii znanej z Quake z 1996 roku, remaster zawiera wszystkie rozszerzenia wydane później dla Quake. W skład odświeżonej kolekcji wchodzi również rozszerzenie stworzone przez dewelopera Wolfenstein: The New Order i The New Colossus, firmę MachineGames, o nazwie Dimension of the Machine. W trybie wieloosobowym można grać z maksymalnie siedmioma innymi graczami online lub z trzema innymi graczami w przypadku lokalnego podzielonego ekranu. Twórcy nie pominęli ani serwerów dedykowanych, ani zabawy międzyplatformowej. Miód!