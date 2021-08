Roczna subskrypcja PlayStation Plus 50% taniej

Dobra promocja, ale nie dla wszystkich.



Sony poinformowało dziś o promocji obejmującej roczną subskrypcję PlayStation Plus. Z 50% rabatu mogą skorzystać wszyscy gracze, którzy nie mają aktywnej usługi w momencie zakupu. Oferta jest już aktywna i będzie dostępna do 30 sierpnia.



Warto przypomnieć, że na wszystkie osoby, które wykupią abonament PlayStation Plus czeka sierpniowa oferta, w której znajdują się aż trzy tytuły: Plants vs. Zombies: Bitwa o Neighbourville, Tennis World Tour 2 i Hunter's Arena: Legends, czyli walka między zombie i roślinami, wielkie tenisowe emocje z gwiazdami światowego formatu, a także niezwykle dynamiczna bijatyka battle royale.



Oprócz comiesięcznych darmowych gier, na wszystkich użytkowników czekają ekskluzywne zniżki w PlayStation Store, możliwość grania online, a także PlayStation Plus Video Pass, czyli usługa, w ramach której aktywni subskrybenci PlayStation Plus zyskują dostęp do filmów i seriali od Sony Pictures Entertainment.



Gdzie kupić PlayStation Plus 50% taniej?

Aby skorzystać z promocji udaj się do PlayStation Store. Roczna subskrypcja do 30 spierania kosztuje 120 zł zamiast 240 zł. Warto jednak pamiętać, że z 50% rabatu mogą skorzystać wyłącznie gracze, którzy nie mają aktywnej usługi w momencie zakupu.



PlayStation Plus to płatna usługa dla użytkowników konsol PlayStation. W ramach subskrypcji gracz otrzymuje m.in. co najmniej dwie darmowe gry co miesiąc, możliwość grania online, zniżki w PlayStation Store, pierwszeństwo dostępu do wybranych tytułów, 100 GB miejsca na zapisy stanów gier w chmurze oraz wyjątkowe oferty dzięki PlayStation Plus Rewards. Usługa PS Plus jest dostępna w następujących abonamentach: 1 miesiąc (37 PLN), 3 miesiące (100 PLN) i 12 miesięcy (240 PLN) w PlayStation Store i u wybranych partnerów handlowych.



Źródło: Sony