Epic Games Store: świetna platformówka i strategia zupełnie za darmo

Epic Games chyba już na dobre przyzwyczaiło graczy do regularnie organizowanych promocji, w ramach których bezpłatnie mogą odbierać naprawdę świetne gry. Nikogo więc raczej nie zdziwi jeśli powiem, że dosłownie kilka minut temu udostępniono za darmo dwie kolejne produkcje. Tym razem warto ich jednak nie przegapić.



Void Bastards i Yooka-Laylee za darmo w Epic Games Store

Ze świeżej cotygodniowej oferty ucieszą się przede wszystkim fani pozycji platformowych oraz kosmicznych strategii. Do biblioteki Epic Games Store przypisać można już bowiem Void Bastards oraz Yooka-Laylee. Wystarczy udać się



Warto to zrobić chociażby z tego powodu, że nie mówimy o słabych grach. Obydwie otrzymały od krytyków oraz graczy naprawdę wysokie noty, co niewątpliwie wskazuje na ich wysoką jakość. Jeśli nigdy nie słyszeliście o udostępnionych tytułach, to poniżej znajdziecie ich krótkie opisy wraz z zwiastunami.



Void Bastards to wydana w 2019 roku hybryda strzelanki oraz strategii. Akcja rozgrywa się w odległej przyszłości i zadaniem gracza jest pokierowanie grupą więźniów przez mgławicę Sargasso pełną dryfujących statków kosmicznych. Przy okazji musi on zarządzać zapasami (jedzenie, paliwa, amunicja) oraz wskazywać kierunek podróży. Sama walka oraz eksploracja świata odbywa się jednak w formie pierwszoosobowej strzelanki. Na uwagę zasługuje także oprawa audiowizualna produkcji, która jest… dosyć charakterystyczna. Zresztą, zobaczcie sami:





