Xbox Game Pass z kolejnymi świetnymi grami. Część z nich jest już dostępna

Robi wrażenie.

Xbox Game Pass wzbogaci się o premierowe hity

Lista produkcji:





Humankind (PC) – już dostępne

Need for Speed Heat (Chmura) – już dostępne

Star Wars Battlefront II (Chmura) – już dostępne

Star Wars Jedi: Fallen Order (Chmura) – już dostępne

Recompile (Chmura, Xbox Series X/S, PC) – 19 sierpnia

Train Sim World 2 (Chmura, Xbox Series X/S, PC) – 19 sierpnia

Twelve Minutes (Chmura, Xbox Series X/S, PC) – 19 sierpnia

Psychonauts 2 (Chmura, Xbox Series X/S, PC) – 25 sierpnia

Myst (Chmura, Xbox Series X/S, PC) – 26 sierpnia

Blair Witch (Chmura, Xbox Series X/S, PC)

Double Kick Heroes (Chmura, Xbox Series X/S, PC)

NBA 2K21 (Chmura, Xbox Series X/S, PC)

Stranger Things 3: The Game (Chmura, Xbox Series X/S, PC)

Xbox Game Pass to bez wątpienia usługa, która w ostatnich latach nieco uatrakcyjniła rynek gamingu. Za względnie niską miesięczną opłatę użytkownicy otrzymują bowiem dostęp do bogatej oferty tych bardziej, jak i mniej znanych gier. Dodatkowo każdego miesiąca liczyć mogą na zastrzyk nowości – tak też jest i tym razem.Microsoft zapowiedział właśnie kolejne produkcje, które zagoszczą do Xbox Game Pass jeszcze w tym miesiącu. Subskrybenci przygotować się muszą na naprawdę solidną dawkę rozrywki, gdyż część gier pojawi się w bibliotece XGP w dniu swojej faktycznej premiery. Co więc przygotował gigant z Redmond? Poniżej znajdziecie pełen spis.Warto zwrócić uwagę na to, iż(Need For Speed Heat czy dwie odsłony Star Wars), lecz teraz dodano ich obsługę w xCloud. Dodatkowo. Abonenci nie muszą więc ich kupować, by wypróbować ich już w dniu debiutu.Są jednak także niezbyt dobre wieści. Wraz z końcem sierpnia, usługa Xbox Game Pass uszczupli się o cztery pozycje:W komentarzach możecie dać znać czy czekacie szczególnie na jakąś konkretną produkcję.Źródło i foto: Microsoft