3 miesiące subskrypcji Google Stadia Pro za darmo dla użytkowników YouTube Premium

Niezła oferta.

Google zorganizowało właśnie promocję, która pozwala użytkownikom YouTube Premium uzyskać dostęp do usługi Stadia Pro na trzy miesiące za darmo. Nawet jeśli sceptycznie podchodzisz do tematu grania w chmurze, z pewnością warto z tej oferty skorzystać, zwłaszcza że za jej pośrednictwem uzyskasz dostęp do wielu darmowych gier.Google Stadia to usługa, która pozwala przesyłać za pośrednictwem sieci gry na posiadane przez Ciebie urządzenia, niekoniecznie dysponujące wysoką mocą obliczeniową. Masz niezbyt wydajny komputer i chciałbyś grać w najnowsze produkcje AAA w wysokiej liczbie detali, bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej? A może marzysz o tym, aby w gry znane z PCtów zagrać na swoim smartfonie lub tablecie z systemem Android 10 lub nowszym? Jeśli tak, w takim razie Google Stadia jest dla Ciebie.Google Stadia dostępna jest w dwóch wariantach. Bazowo Stadia jest darmowa i pozwala grać w maksymalnej rozdzielczości 1080p i w 60 klatkach na sekundę. Stadia Pro to subskrypcja kosztująca normalnie 39 złotych miesięcznie, która odblokowuje możliwość zabawy przy rozdzielczości 4K i w 60 klatkach na sekundę. Dodatkowo jej abonenci otrzymują dostęp do całego szeregu darmowych gier i rabaty na zakupy gier w sklepie Stadia.

Stadia Pro odblokowuje dostęp do ponad 20 darmowych gier. Co miesiąc ich lista wzbogacana jest o kolejne tytuły. | Źródło: mat. własne

Stadia Pro przez 3 miesiące za darmo

Użytkownicy YouTube Premium mogą odebrać trzy miesiące subskrypcji Stadia Pro za darmo. | Źródło: mat. własne

Oferta promocyjna, która pozwala użytkownikom YouTube Premium korzystać z subskrypcji Stadia Pro przez trzy miesiące za darmo, jest dostępna dla mieszkańców wielu krajów, w tym Polski. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy testować YouTube Premium w ramach okresu próbnego. Niestety, z najnowszej promocji Google nie mogą skorzystać te osoby, które już mają aktywną subskrypcję Stadia Pro, lub miały ją aktywną w przeszłości.Trzy miesiące Stadii Pro za darmo można odebrać podczas zakładania konta lub, w przypadku osób mających już konto Stadia, wchodząc na stronę stadia.com/pro . Podczas rejestracji wymagane jest podanie ważnej formy płatności, ale nie zostaniesz finansowo obciążony przed upływem 3 miesięcy, a subskrypcję można w każdej chwili anulować. Jeśli nie chcesz ponieść żadnych opłat, musisz anulować subskrypcję przed upływem trzymiesięcznego okresu próbnego.Jeżeli trzy miesiące okresu próbnego upłyną, naliczona zostanie standardowa miesięczna opłata za subskrypcję, wynosząca w naszym kraju 39 złotych. Gdy zrezygnujesz z subskrypcji chociażby dzień po upływie okresu próbnego, kwota ta nie zostanie Ci zwrócona.Gdy anulujesz swoją subskrypcję Stadia Pro, stracisz dostęp do gier objętych subskrypcją oraz wszystkich dodatków do nich dokupionych (aż do momentu wznowienia subskrypcji). Nie stracisz z kolei dostępu do tych gier, które kupisz (jak również ich rozszerzeń).Google informuje, iż oferta promocyjna ważna jest do 31 stycznia 2022 roku. Jeśli jesteś użytkownikiem YouTube Premium, czas na wykorzystanie jej masz do 14 lutego 2022 roku, do godziny 18:00 czasu polskiego.Co istotne, za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem pobierzesz aplikację, która pozwoli Ci obsługiwać Stadię na smartfonie z Androidem.Źródło: Google, fot. tyt. Google