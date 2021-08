Cyberpunk 2077 z DLC już wkrótce. Oficjalna prezentacja dodatków i patcha 1.3

Dwie nowe kurtki w ramach DLC / Foto: Cyberpunk @ Twitch

Pełna lista usprawnień patcha 1.3 do Cyberpunka 2077 jest naprawdę imponująca

Ostatnie z najbliższych DLC doda dwie kurtki dla naszego głównego bohatera. Dostaniemy je całkiem szybko, blisko początku gry po ukończeniu zadania Pierwsza zasada Afterlife i otrzymaniu wiadomości tekstowej od Viktora. Idąc do mieszkania V i przeglądając skrytkę powinniśmy odkryć wielowarstwową kurtkę pilota z syntetycznej skóry i luminescencyjną kurtkę punkową. Jak napisano na stronach gry Cyberpunk - "Domyślnie są one rzadkiej/ikonicznej jakości, ale odblokowane zostają także schematy wytwarzania wyższej jakości."Trzy przytaczane wcześniej poprawki jak minimapa dla pojazdów, poprawka w zadaniu Dom Lalek czy reset umiejętności, to tylko wierzchołek góry lodowej. Okazuje się, że lista zmian jest naprawdę bardzo duża. I to nie tylko związanych z poprawkami w zadaniach czy otwartym świecie. Jest też sporo pomniejszych usprawnień czy kwestii związanych z optymalizacją. Patrząc na listę, to jedno z największych o ile nie największe uaktualnienie Cyberpunka 2077.Pełną listę znajdzieciena oficjalnej stronie Cyberpunka.Dalej możecie przeczytać tylko o kilku wybranych: Zmniejszono poziom zbliżenia minimapy podczas jazdy; Dodano przycisk, który pozwala na ponowne rozdanie punktów atutów; Na wszystkich platformach zwiększono liczbę slotów na autozapisy (z 10 do 20) i szybkie zapisy (z 3 do 10); Dodano filtr w plecaku do przedmiotów związanych z zadaniami; Tagi różnych przedmiotów fabularnych są teraz usuwane po zakończeniu danych zadań, dzięki czemu można je sprzedać lub wyrzucić; V można teraz obracać w widoku ekwipunku, używając myszy; Można teraz hurtowo ulepszać komponenty do wytwarzania przedmiotów; Dodano nowe miejsca w których może spać Nibbles w mieszkaniu V; Można teraz używać windy podczas przenoszenia ciała; NCPD nie reaguje już wrogo z powodu martwych ciał w aktywnościach otwartego świata; NCPD reaguje teraz także na uderzenia NPC-ów bronią niezabójczą; Dodano więcej schematów do wytwarzania modyfikacji wszczepów; Dodano schematy do wytwarzania noży (dostępne od początku gry)…Źródło i Foto: CD Projekt