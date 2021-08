Cyberpunk 2077 patch 1.3 wkrótce. W końcu nowa minimapa, ale moderzy zrobili to dawno temu

Nareszcie minimapa w Cyberpunku 2077 dostosowania do jazdy samochodem i motorem

Wybór partnera w Domu Lalek z dłuższym czasem pokazywania fotki - czy to aż tak duża zmiana?

Eksperymentuj z umiejętnościami postaci, reset punktów prostszy i tańszy

Chcecie wiedzieć więcej o Cyberpunku 2077 1.3? Poruszający ten temat stream na Twitchu już dziś

Nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie miałby pojawić się patch 1.3 do gry Cyberpunk 2077 autorstwa warszawskiego CD Projekt RED, ale zapewne nastąpi to już wkrótce. Twórcy podzielili się ze społecznością najważniejszymi zmianami, które wprowadzi. I zrobili to w znanym już stylu, czyli jako materiał reporterski rodem z Night City. My jednak przekażemy je w zwyczajnym stylu bez fabularyzowania rodem z uniwersum Cyberpunka 2077.Pierwszą i najważniejszą nowością jest poprawiona minimapa. Wielu gracz narzekało na jej działanie podczas prowadzenia pojazdów. Skala sprawdza się całkiem dobrze przy pieszych wędrówkach, jednak kiedy wsiądziemy do auta czy na motocykl i pędzimy ulicami Night City lub Badlandów, to zasięg widzenia nie jest dostatecznie duży. Nie raz musimy dawać po hamulcach przed nagłym zakrętem czy po prostu ledwo wyrabiamy się, aby skręcić. Albo i nie, więc musimy cofnąć pojazd, ewentualnie znaleźć pewien objazd, nową trasę do celu.Kiedy CD Projekt RED opublikuje w końcu poprawkę 1.3 do Cyberpunka 2077, obecna w niej minimapa aktywuje natychmiast zwiększony zasięg rysowania od razu po aktywacji samochodu lub motoru. To naprawdę świetne ułatwienie, ale jest jeden problem. Gracze od początku narzekali na ten element gry, a mamy już 9 miesięcy od premiery produkcji! Nie umniejszam wysiłku programistom firmy, jednak raczej nie jest to aż tak duża zmiana jak np. poprawki w modelu jazdy z jednego z poprzednich patchy. Poza tym moderzy już dawno wypuścili swoje własne wersje usprawnionej minimapy. Czemu dopiero teraz zrobi to CD Projekt RED?Następna niewielka nowość objawia się po prostu zwiększeniem czasu wyświetlania zdjęć proponowanych do spotkania postaci, kiedy wykonujemy zadanie powiązane z Domem Lalek. Początkowo ich wizerunki dostępne były do obejrzenia tylko przez dość krótką chwilę podczas całego procesu sprawdzania naszych preferencji. Wraz z patchem 1.3, będzie można oglądać fotki aż do momentu, kiedy będziemy decydować o tym, którą z postaci wybrać.Poprawka jest naprawdę subtelna i część ponownie przechodzących misję graczy pewnie nawet by jej nie zauważyło. Choć dobrze, że jest. Inna sprawa, że jej niewielka inwazyjność sugeruje, że mogłaby być zwyczajnie wypisana na liście poprawionych błędów i drobnych usprawnień, a nie pokazywana jako duży nowy element w rozgrywce z osobnym filmem i opisem.Ostatnie usprawnienie dotyczy resetowania drzewka umiejętności. Będzie można to zrobić od razu wprost z menu postaci. Co ciekawe, nie jest to wcale wielka nowość, a tylko znaczne ułatwienie procesu. Wcześniej mieliśmy możliwość skorzystania z możliwego do kupienia u ripperów przedmiotu o nazwie Tabula E-Rasa. Jego koszt wynosi 100 tysięcy eurodolarów (ewentualnie 80 tysięcy, jeśli odblokowaliśmy zniżki).Czy to oznacza, że nowa metoda jest darmowa? Nie. Ale zdecydowanie tańsza. W interfejsie widoku statystyk pojawi się specjalny przycisk resetowania umiejętności, a jego użycie będzie kosztować 13200 eurodolarów. Taniej, szybciej, prościej. Nic nie zmieni się w temacie atrybutów (inteligencja, siła itp.), nie da się ich zresetować i od nowa wydać punktów. Niemniej poprawka z umiejętnościami może zachęcić do większych eksperymentów w tym temacie.Na pewno pojawią się też zwykłe poprawki błędów w otwartym świecie i zadaniach, ale CD Projekt RED nie publikuje na razie pełnej listy zmian, a jedynie krótki przegląd nowości. Firma podkreśla, że będzie można dowiedzieć się o wiele więcej na temat aktualizacji 1.3 do Cyberpunka 2077 już dziś o godzinie 18:00 podczas streamu na oficjalnym kanale Twitch prowadzonym przez ekipę Cyberpunka 2077.możecie wejść na oficjalny profil CD Projekt RED w serwisie Twitch.Źródło i Foto: CD Projekt RED