GTA Remastered Trilogy niemalże oficjalnie. Premiera jeszcze w tym roku

GTA Remastered Trilogy jeszcze w tym roku?

Źródło: Rockstar Games

O odnowionych wersjach kilku części serii gier GTA mówi się od dłuższego czasu. Większość udostępnianych plotek zakrawała jednak o wątpliwość, więc fani podchodzili do nich z odpowiednim dystansem. Dopiero niedawno w sieci zaczęły pojawiać się wiarygodne informacje - część nawet od wydawcy. Teraz z kolei chyba mamy do czynienia z najważniejszymi - do tej pory - doniesieniami w sprawie.Odpowiada za nie popularny serwis Kotaku . Tamtejsza redakcja doszła bowiem do trzech niezależnych źródeł, które zdradziły nieco informacji o projekcie. Znajduje się on podobno w finalnej fazie produkcji i do jego ogłoszenia pozostało zaledwie kilka tygodni. O czym jednak dokładnie mowa?Tego tak naprawdę w stu procentach nie wiadomo. Jest niemalże pewne jednak, iż. Wszystkie gry powstawać mają na silniku Unreal Engine i stanowić połączenie "nowej oraz starej grafiki". Jedna z osób, która podobno widziała już produkcje stwierdziła, że wyglądają one jak "GTA z wieloma zainstalowanymi modyfikacjami wizualnymi". Przeprojektowany ponadto ma zostać także cały interfejs.Więcej szczegółów rozgrywki nie zdradzono. Za GTA Remastered Trilogy ma jednak odpowiadać szkocki oddział deweloperski, Rockstar Dundee. Zestaw trzech produkcji pojawić ma się jeszcze tej jesieni na wszystkich platformach. Mowa tu o. Robi wrażenie.Początkowo jednak debiut ma nastąpić na konsolach, a dopiero potem na PC oraz urządzeniach mobilnych. Cóż, jeśli faktycznie deweloperzy planują wypuścić gry, to na przestrzeni najbliższych tygodni powinniśmy spodziewać się już oficjalnego ogłoszenia projektu.Gracze z pewnością ucieszyliby się na odświeżenie Vice City, San Andreas czy GTA III. Są to bowiem bez wątpienia tytuły kultowe i zobaczenie ich na silniku Unreal Engine z usprawnionymi niektórymi elementami to zapewne marzenie wielu fanów cyklu.i równie dobrze informatorzy mogli... kłamać. Przekonamy się już niedługo.Źródło: Kotaku / Foto. Rockstar Games